Chrome 92 améliore la protection contre le phishing et ajoute d’autres Chrome Actions

Tout le monde parle des mesures à prendre pour protéger votre sécurité et votre vie privée sur le Web, mais, pour être honnête, toutes les mesures de sécurité ne sont pas faciles à comprendre ou à utiliser. Certaines s’accompagnent d’une pléthore d’options qui dépassent le commun des mortels, tandis que d’autres ont un impact sur les performances et l’expérience globale en échange d’une meilleure sécurité.

Chrome 92 vient d’être publié sur toutes les plateformes pour résoudre ces problèmes en facilitant l’accès aux paramètres de sécurité et de confidentialité pertinents et en atténuant l’impact de certaines fonctions de sécurité sur les performances.

L’écran initial des paramètres de Chrome sur Android peut être un peu trompeur, car il n’affiche que les catégories de premier niveau. Certains paramètres, notamment ceux liés aux autorisations de site, sont cachés à quelques niveaux de profondeur. Avec la dernière version de Chrome pour mobile, il suffit de cliquer sur l’icône du cadenas à côté de l’adresse du site pour que les paramètres spécifiques au site, comme les autorisations pour le matériel, s’affichent immédiatement, ce qui vous évite d’avoir à fouiller dans les paramètres principaux de l’application.

Sur les ordinateurs de bureau, Google a introduit l’idée de Chrome Actions, qui permet aux utilisateurs d’accéder immédiatement à un paramètre spécifique en le tapant simplement dans la barre d’adresse (Omnibar).

Cela permet d’économiser quelques clics de souris et quelques frappes de clavier, car il n’est pas nécessaire de parcourir le menu des paramètres, puis de rechercher les paramètres spécifiques. Chrome a maintenant élargi cet ensemble d’actions pour inclure des options telles que « vérifier la sécurité », « gérer les paramètres de sécurité » et « gérer la synchronisation ».

De meilleures performances

Cependant, toutes les mesures de sécurité ne sont pas de simples interrupteurs on/off. Des choses comme la protection contre le phishing et l’isolation du site viennent souvent au prix de la performance. Google promet qu’avec la dernière version de Chrome 92, l’isolation des sites a non seulement été améliorée, mais que l’atténuation du phishing est également 50 fois plus rapide et plus économe en batterie.

Ces améliorations soulignent la nécessité pour les utilisateurs de toujours garder leur navigateur Web à jour. Les internautes malveillants étant de plus en plus audacieux, les fabricants de navigateurs doivent s’améliorer pour garder une longueur d’avance. Dans le même temps, les utilisateurs doivent s’assurer qu’ils sont en mesure de profiter de la sécurité et de la commodité accrues qu’offrent les dernières versions du logiciel.