RetroArch est maintenant disponible sur le Amazon Appstore

RetroArch est un outil populaire et multiplateforme qui vous permet de jouer à des jeux de console classiques sur une variété de systèmes d’exploitation, notamment Windows, macOS, Linux, Android et iOS.

Jouer sur le grand écran du salon n’est pas vraiment nouveau, mais c’est traditionnellement le domaine des consoles de jeu. Cependant, ces derniers temps, même d’autres plateformes de jeu, comme les PC et même les mobiles, ont commencé à faire connaître leur présence sur les téléviseurs. La plupart de ces jeux proviennent de titres plus modernes qui tentent de tirer parti de chaque pixel qu’un téléviseur 2K ou 4K peut offrir. En revanche, RetroArch vient à l’opposé, et apporte les jeux des appareils Fire d’Amazon, notamment Fire TV.

RetroArch n’est pas vraiment un émulateur, ce qui aurait rendu la distribution de l’application sur les canaux officiels plus problématique. Il s’agit plutôt d’une sorte de plateforme, techniquement un front-end, pour les “noyaux” d’émulation qui servent de moteur pour les consoles qu’ils émulent. Si vous voulez jouer à des jeux Nintendo DS, vous devez brancher un noyau NDS dans RetroArch.

La popularité de RetroArch tient à deux caractéristiques. D’une part, il offre une interface et une expérience uniformes, quelle que soit la plateforme de jeu que vous essayez d’émuler. D’autre part, il est disponible sur une grande variété d’appareils, à la fois officiellement, comme le Google Play Store, et officieusement, comme sur les consoles actuelles.

L’émulateur front-end ajoute une plateforme de plus à sa liste, une sous-plateforme en fait. Les développeurs de RetroArch ont annoncé sa disponibilité officielle sur le Amazon Appstore, ce qui signifie que toute personne possédant une Fire TV ou une tablette Fire peut facilement télécharger et utiliser l’application sans avoir à recourir au sideloading ou à des solutions de contournement.

Une excellente nouvelle

En théorie, elle peut être installée sur certaines des anciennes tablettes Fire d’Amazon, mais ne vous attendez pas à des performances décentes en raison des exigences matérielles de l’émulation. Une autre chose à garder à l’esprit est que les développeurs de RetroArch notent que le logiciel fonctionnera mieux avec une manette de jeu, car beaucoup de ces émulateurs et moteurs de jeu ne sont pas conçus pour une saisie tactile et aucun, à ma connaissance, n’est conçu pour être utilisé avec une télécommande Fire TV d’Amazon.

Comme mentionné, RetroArch seul n’émule pas les consoles, et vous devrez chercher et installer les noyaux appropriés, et non pas avoir des données de jeu disponibles. Il s’agit d’une zone grise sur le plan juridique, mais RetroArch prend également en charge l’exécution des CD originaux, si vous parvenez à comprendre comment le faire depuis votre Fire TV.