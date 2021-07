L’iPhone SE 3 pourrait être mis à niveau en 2022

Alors que la plupart des fidèles de l’iPhone sont probablement concentrés sur l’annonce de la gamme d’iPhone 13 par Apple à l’automne, hier, un nouveau rapport va au-delà et parle de ce que nous pouvons attendre d’Apple dans la première moitié de l’année prochaine.

Selon ce rapport, Apple cherchera à lancer l’iPhone SE 3 au cours de la première moitié de 2022, et il pourrait comporter des mises à niveau assez importantes.

Cette information émane de DigiTimes, qui rapporte que la grande mise à niveau pour l’iPhone SE 3 pourrait venir sous la forme d’un processeur A14 Bionic, qui est la même puce trouvée dans la série d’iPhone 12. L’iPhone SE 2 — qui a été lancé en avril 2020 — utilise un SoC A13 Bionic, le même que celui que l’on trouve dans la série iPhone 11. DigiTimes rapporte également que l’iPhone SE 3 prendra en charge la 5G, ce qui constituerait une autre mise à niveau significative par rapport à l’iPhone SE 2 uniquement en version LTE.

Si vous craigniez qu’Apple introduise une sorte de refonte spectaculaire dans l’iPhone SE 3, vous pourriez être déçu. Le rapport de DigiTimes indique que le bouton d’accueil équipé du capteur Touch ID sera conservé pour l’iPhone SE 3, et il semble que nous pouvons nous attendre au même écran de 4,7 pouces.

De précédentes rumeurs ont affirmé qu’Apple allait augmenter la taille de l’écran et proposer un écran plus grand avec une découpe pour la caméra frontale dans une mise à niveau de l’iPhone SE en 2023, mais pour le moment, au moins, le bouton d’accueil et le capteur Touch ID restent.

Un lancement au premier semestre 2022 ?

Comme le souligne MacRumors, le rapport de DigiTimes correspond à ce que l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a également prédit pour l’iPhone SE 3. Autrement dit, il semble que nous pouvons nous attendre à un meilleur processeur et des capacités 5G pour le nouvel iPhone abordable.

Il ne nous reste plus qu’à attendre de voir ce qu’Apple annoncera finalement. Comme Apple devrait lancer l’iPhone SE 3 au cours du premier semestre 2022, cette annonce n’aura probablement pas lieu avant un certain temps. L’iPhone SE 2020 a été lancé en avril 2020 comme l’une des dernières vagues de smartphones avant que les confinements liés à la COVID-19 affectent la production, et malgré un effondrement des ventes de smartphones à l’échelle de l’industrie, alors que les consommateurs se serraient la ceinture dans un contexte d’incertitude et perdaient leur emploi, Apple a augmenté ses expéditions de 10 % grâce au nouvel iPhone de milieu de gamme. Il est logique que Apple poursuive cette tendance.