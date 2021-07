Comment rejoindre les appels de groupe après leur début dans WhatsApp ?

WhatsApp a annoncé en ce début de semaine le lancement d’une nouvelle fonctionnalité d’appels joignables qui vous permettra de participer à des appels de groupe après qu’ils aient commencé. Cette nouvelle fonctionnalité signifie que vous pourrez rejoindre un appel avec vos amis et votre famille lorsque vous serez prêt, un peu comme ce que vous pouvez faire avec un appel de groupe Zoom, Teams ou Google Meet actuellement.

« Aujourd’hui, nous introduisons la possibilité de rejoindre un appel de groupe, même après qu’il ait commencé. Les appels joignables réduisent le fardeau de répondre à un appel de groupe lorsqu’il commence, et apporte la spontanéité et la facilité des conversations en personne aux appels de groupe sur WhatsApp », a déclaré la plateforme dans son article de blog.

Étant donné la popularité massive de WhatsApp, cette fonctionnalité pourrait être utile pour de nombreuses personnes qui communiquent par le biais du service de messagerie.

Vous pouvez vous faire une idée du fonctionnement de l’interface pour les appels joignables dans l’image ci-dessus — c’est aussi simple que d’appuyer sur un bouton. Les appels de groupe joignables seront toujours chiffrés de bout en bout.



Comment rejoindre un appel de groupe sur WhatsApp ?

Pour rejoindre un appel de groupe manqué, ouvrez l’onglet « Appels » Si l’appel est en cours, appuyez sur l’appel que vous souhaitez rejoindre Cela ouvrira l’écran d’information sur l’appel. Dans le menu d’appel, appuyez sur « Rejoindre »

Cette fonctionnalité s’accompagne d’un nouvel écran d’informations sur l’appel, qui permet aux utilisateurs de voir de voir qui est actuellement en ligne, ainsi que qui est invité, mais n’a pas encore rejoint l’appel.

Les utilisateurs ont la possibilité de décider quand ils veulent rejoindre l’appel de groupe. Si les utilisateurs cliquent sur « Ignorer », ils peuvent se joindre à l’appel plus tard (s’ils le souhaitent) à partir de l’onglet « Appels » de WhatsApp. Il est également possible pour les utilisateurs de se retirer d’un appel existant et de le rejoindre plus tard si l’appel est toujours en cours.

Les appels vidéo de groupe sur WhatsApp permettent actuellement un maximum de 8 participants.