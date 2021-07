WhatsApp teste des sauvegardes chiffrées dans le cloud sur Android

Une fois que la fonction de sauvegardes chiffrées dans le cloud sera disponible pour tous, elle devrait permettre de sauvegarder en toute sécurité votre historique de chat et vos médias. Toutefois, en cas d’oubli du mot de passe ou de perte de la clé de récupération à 64 chiffres, les sauvegardes seront définitivement verrouillées et même l’application de messagerie appartenant à Facebook ne pourra pas vous aider.

WhatsApp travaille sur plusieurs nouvelles fonctionnalités dans le but de les lancer prochainement. Il y a quelques jours, nous avons entendu dire que la plateforme de messagerie instantanée travaillait sur une fonctionnalité de support multi-appareils. Cette fonctionnalité est déjà disponible pour certains utilisateurs et devrait être disponible pour tous dans les mois à venir. Parallèlement, la plateforme de messagerie travaille sur une autre fonctionnalité pour rendre vos discussions encore plus sûres. Il s’agit de la fonction de sauvegardes chiffrées dans le cloud .