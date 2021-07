OnePlus Buds Pro : annulation adaptative du bruit et autonomie de 28 heures

Après avoir lancé les OnePlus Buds et OnePlus Buds Z l’année dernière, OnePlus se prépare à élargir sa gamme d’écouteurs entièrement sans fil avec les futurs OnePlus Buds Pro. Ainsi, avant son lancement aux côtés du OnePlus Nord 2 le 22 juillet, le géant chinois a partagé quelques détails clés sur les Buds Pro.

Dans un e-mail adressé à CNET, le responsable de la recherche et du développement de OnePlus, Kinder Liu, a confirmé quelques caractéristiques dont bénéficiera le OnePlus Buds Pro. Il s’agit notamment de fonctionnalités telles que la suppression adaptative du bruit (ANC) et le support de la charge très rapide.

Il est confirmé que les OnePlus Buds Pro seront dotés de ce que la société appelle la « suppression adaptative du bruit » (ou ANC), qui s’appuiera sur trois microphones pour surveiller et supprimer les bruits extérieurs. Il sera capable de « surveiller les bruits extérieurs » et de « produire intelligemment des contre-fréquences de suppression du bruit ».

Cela permettra aux écouteurs entièrement sans fil d’ajuster « le niveau de suppression du bruit nécessaire, en s’ajustant automatiquement d’un minimum de 15 décibels à un maximum de 40 décibels ». Ainsi, il fournira aux utilisateurs une annulation du bruit haut de gamme analogue à ce que les AirPods d’Apple et Sony offrent avec leurs écouteurs sans fil.

En dehors de cela, le dirigeant a également confirmé que les OnePlus Buds Pro intégreront sa technologie de charge rapide Warp Charge. Il s’agit de la même technologie que l’on retrouve sur les Buds Z et les OnePlus Buds originaux.

10 minutes de charge pour 10 heures d’autonomie

Les écouteurs entièrement sans fil, ainsi que leur étui de charge, pourront offrir « jusqu’à 28 heures » d’autonomie avec l’annulation adaptative du bruit activé. Avec l’ANC désactivée, l’autonomie pourrait aller « jusqu’à 38 heures », ce qui est assez fou.

Une charge de 10 minutes de l’étui OnePlus Buds Pro offrirait 10 heures d’autonomie. Cependant, contrairement à ses smartphones, les utilisateurs n’auront pas besoin d’un adaptateur ou d’un câble de charge spécial pour profiter de la technologie de charge rapide. De plus, les utilisateurs pourront charger sans fil l’étui Buds Pro en utilisant n’importe quel chargeur sans fil compatible Qi — . Cependant, la vitesse de charge pendant la recharge sans fil sera beaucoup plus faible (vitesse de 2 W) par rapport aux vitesses de charge filaire de 10 W.

Design mat-brillant

Outre les caractéristiques haut de gamme, Liu a également confirmé que les OnePlus Buds Pro seront dotés d’un design semblable à celui des AirPods Pro. Ils seront disponibles dans une option de couleur noire, la tête des écouteurs étant mate et les tiges recouvertes d’un revêtement métallique brillant.

OnePlus a utilisé une « technologie de métallisation sous vide non conductrice » pour développer le design externe. Cela donnera aux écouteurs un aspect métallique malgré leur châssis en plastique. De plus, la texture mate des Buds Pro les rend « moins glissants et plus résistants à la sueur et à la poussière que le métal brillant ».

Ce sont donc quelques détails clés sur les futurs OnePlus Buds Pro. La société partagera davantage d’informations, ainsi que les détails sur les prix et la disponibilité, lors de l’événement de lancement du OnePlus Nord 2 cette semaine.