Microsoft Teams 2.0 fera peau neuve sous Windows 11 avec une amélioration des performances

Avant la sortie de Windows 11 plus tard cette année, Microsoft travaille sur une version remaniée de Microsoft Teams pour la prochaine version de son système d’exploitation, qui fonctionnera également sur Windows 10.

Annoncée pour la première fois lors de l’événement Windows 11 du géant des logiciels, la mise à jour majeure de son logiciel de vidéoconférence est actuellement désignée sous le nom de Microsoft Teams 2.0.

La plus grande différence entre le client Teams existant et celui à venir est le fait que Microsoft Teams 2.0 est basé sur Edge WebView2 au lieu d’Electron, ce qui permettra à Microsoft d’utiliser des technologies Web intégrées telles que HTML, CSS et JavaScript avec le moteur de rendu Chromium.

Comme le rapporte WindowsLatest, le nouveau client Teams de Microsoft est construit autour de Teams pour le Web, même s’il ne semble pas très différent de l’application ou du site Web existant. Cependant, puisqu’il utilise Edge WebView2, Teams 2.0 n’a plus de barre d’adresse et les utilisateurs pourront exécuter l’application dans une fenêtre séparée comme ils pouvaient le faire avec l’ancienne application.

L’extension et le menu principal du navigateur ont également été supprimés dans le nouveau client pour lui donner une expérience plus proche de celle d’une application native, bien que des traces de Microsoft Edge puissent encore être trouvées en faisant un clic droit n’importe où dans l’application.

Une mise à jour très attendue

Sur la base des tests de WindowsLatest sur Teams 2.0 dans une version preview de Windows 11, le média a observé que l’application est désormais nettement plus rapide sur le bureau et fonctionne mieux sur les appareils d’entrée de gamme. Microsoft Teams 2.0 utilise également moins de mémoire et les performances sont légèrement meilleures. L’application se lance désormais instantanément et les utilisateurs de Teams ne seront plus bloqués sur l’écran de chargement en raison des processus d’arrière-plan de Microsoft Edge et de l’inclusion de WebView2.

Contrairement à l’ancien client, la fenêtre de l’application Teams 2.0 peut désormais être redimensionnée et l’interface s’adapte automatiquement. Microsoft a également ajouté des intégrations avec les notifications natives et d’autres fonctionnalités de Windows 10. Si de nombreuses fonctionnalités sont désormais disponibles dans le nouveau client, il manque encore des contrôles avancés, ce qui limite la fonctionnalité du mode Ensemble et empêche les utilisateurs de modifier les fonctions de suppression du bruit de Teams.

Microsoft Teams 2.0 semble déjà être une mise à niveau bienvenue bien que Microsoft prévoit d’activer la prise en charge de fonctionnalités supplémentaires telles que les comptes multiples et une meilleure intégration de PowerPoint dans les semaines à venir avant d’annoncer officiellement sa nouvelle expérience Teams.