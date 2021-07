Le Pixel 6 XL pourrait se vanter d’un capteur ultra téléobjectif à zoom 5x

Si vous pensiez qu’Apple était avare en matériel photo, alors vous n’avez peut-être pas vu ce que Google a mis sur ses smartphones Pixel. Le premier Google Pixel a fait les gros titres en raison de toutes les astuces qu’il pouvait faire et des magnifiques photos qu’il pouvait produire avec un seul capteur photo de 12 mégapixels.

Cependant, l’IA et les algorithmes ne pouvaient pas aller plus loin, et Google a fini par mettre très lentement à niveau ses caméras. L’une des plus grandes mises à jour pourrait arriver dans le Pixel 6 XL, ou Pro sur la base de fuites plus anciennes, qui aura la première caméra téléobjectif de la gamme et une caméra très puissante en plus.

Même le dernier smartphone phare Pixel ne pouvait pas se vanter de beaucoup en ce qui concerne le matériel de la caméra. Il disposait d’un capteur photo principal de 12,2 mégapixels avec la technologie PDAF à double pixel, et d’un capteur photo ultra-large de 16 mégapixels. Comme toujours, Google s’est appuyé sur ses prouesses logicielles pour faire ce que la plupart des smartphones haut de gamme peuvent faire, mais avec du matériel moins premium.

Si les rumeurs sont vraies, le Pixel 6 pourrait être le plus grand écart de la société par rapport à cette direction. La caméra principale aura un capteur de 50 mégapixels, bien que la caméra ultra grand-angle semble avoir été rétrogradée à 12 mégapixels. Cependant, le changement le plus intéressant est la caméra téléobjectif de 48 mégapixels qui est censée avoir un objectif de style périscope.

L’examen par XDA Developers de la version 8.2.400 de l’application Google Camera fournie avec la dernière version bêta 3 d’Android 12 révèle les capacités de ce nouveau capteur photo. Le code de l’application indique une option « zoom_toggle_ultratele » avec le texte « 5x » à afficher dans l’interface utilisateur, ce qui fait allusion à une capacité de zoom 5x que Google pourrait commercialiser comme un zoom « Ultra Tele ». Plutôt qu’une simple forme de zoom hybride, il est probable que le capteur photo offrira un véritable zoom optique 4,3 x.

Un smartphone très attendu !

Ce serait certainement une amélioration significative pour la gamme de smartphones Pixel. Avec un matériel plus puissant et l’expertise logicielle de Google, le Pixel 6 XL pourrait être en mesure d’être l’un des meilleurs smartphones Android cette année, et pas seulement dans le domaine de la photo.

En effet, le Pixel 6 de Google va au-delà de la caméra. Pour récapituler les spécifications des Pixel 6 et 6 XL (ou 6 Pro), le plus petit Pixel aura un écran AMOLED de 6,4 pouces, 8 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage, et une batterie de 4 601 mAh. Le Pixel 6XL aura un plus grand écran P-OLED de 6,71 pouces, 12 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de stockage, et une batterie de 5 000 mAh. Google devrait lancer ces deux smartphones en octobre.