Honor annonce le lancement d’un flagship, le Magic 3, le 12 août

Honor a commencé à envoyer des invitations pour le lancement mondial d’un produit phare. L’invitation indique que la série Magic 3 de Honor sera lancée le 12 août.

Bien que la société n’ait pas partagé d’informations sur le futur smartphone, un rapide coup d’œil au teaser suggère que cette série va avoir des caractéristiques centrées sur la caméra et sera également capable de 5 G.

Pour rappel, la série Magic de Honor est livrée avec un design et des fonctionnalités innovantes. Alors que le premier smartphone Honor Magic avait un écran incurvé sur les quatre côtés et avait un design en forme de galet, le Magic 2 a été annoncé en 2018 et est venu avec un écran coulissant.

The arrival of the #HONORMagic3Series will commemorate the dawn of a new era. 12 Aug — save the date. #BeyondEpic pic.twitter.com/CzcbmsewKe

