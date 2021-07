Le nouveau Razer Blade 17 améliore les performances graphiques

Razer a annoncé une mise à niveau du Blade 17, qui comprend une webcam 1080p, des performances améliorées et un certain nombre d’autres petits changements qui en font un concurrent parmi les meilleurs ordinateurs portables de jeu que vous pouvez acheter.

Le Razer Blade 17 peut parfois donner l’impression d’être le petit enfant oublié de la gamme Razer Blade. Il reçoit souvent des mises à niveau tardives et n’offre rien de matériellement différent du modèle 15 pouces en dehors de son écran plus grand.

Mais dans sa dernière mise à niveau, le Razer Blade 17 reçoit quelques améliorations qui améliorent le jeu de manière significative, notamment avec l’inclusion de la webcam 1080p, le processeur Intel Core i9 et l’amélioration des performances graphiques.

De l’extérieur, le Razer Blade 17 reste inchangé. Il possède toujours un écran de 17 pouces avec de nombreuses options d’affichage, du 1080p 360 Hz au 4K 120 Hz. La principale différence de performance provient du nouveau processeur et des améliorations graphiques.

Le Razer Blade 17 offre jusqu’à un processeur Intel Core i9 de 11e génération, qui correspond à ce qui est disponible actuellement sur le Razer Blade 15. Le Core i9 garantit les meilleures performances possibles pour les jeux, mais aussi pour la création de contenu. Le Razer Blade 17 pourrait ne plus se qualifier d’ordinateur portable « Pro », mais de nombreux professionnels de la création pourraient être intéressés, en particulier par les modèles 4K brillants et aux couleurs fidèles. Il convient de noter que l’option processeur est le Core i9-11900H, et non le Core i9-11980HK.

Le Razer Blade 17 offre toujours une RTX 3080 du côté graphique, mais le système peut maintenant envoyer 130 watts de TGP à la carte graphique. Cela représente une augmentation par rapport aux 105 watts de TDP des anciens modèles. Cela devrait offrir une belle augmentation des performances graphiques, même par rapport aux 95 watts offerts dans le Razer Blade 15.

Focus sur la webcam

La webcam est l’autre grande caractéristique du nouveau Razer Blade 17. Encore une fois, comme sur le Razer Blade 15 qui a été mis à jour plus tôt cette année, vous avez maintenant une webcam 1080p qui s’intègre parfaitement dans le cadre supérieur.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, on retrouve certaines améliorations qui ont été récemment apportées au Razer Blade 15. Il s’agit notamment d’un revêtement anti-empreintes digitales, de quadruple haut-parleurs, d’un son spatial THX, et d’un meilleur trackpad avec une meilleure réjection de la paume.

Le nouveau Razer Blade 17 est proposé à partir de 2 699,99 euros, avec un écran non tactile 1440p 165 Hz, une RTX 3060, 16 Go de RAM, un processeur Core i7 et un disque dur PCIe de 1 To. Le modèle RTX 3080 est proposé à partir de 3 699,99 euros, avec un écran 1080p 360 Hz. Il vous faudra débourser la somme énorme de 4 199,99 euros si vous voulez la configuration ultime avec l’écran 4K 120 Hz, la RTX 3080 et le processeur Core i9-11900H.