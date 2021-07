Twitter permet de contrôler plus facilement qui peut répondre aux tweets publiés

Si vous recevez des réponses indésirables à un tweet déjà publié, vous avez désormais la possibilité de limiter les personnes autorisées à participer à la conversation. Bien que Twitter offre la possibilité de limiter qui est autorisé à répondre aux tweets depuis environ un an, une nouvelle mise à jour de la fonctionnalité permet aux utilisateurs d’appliquer les mêmes restrictions aux tweets après leur publication.

En août 2020, Twitter a introduit la possibilité de restreindre qui peut répondre aux tweets. Pour ce faire, l’utilisateur doit cliquer sur l’icône du globe à côté de « Tout le monde peut répondre », puis ajuster manuellement qui est autorisé à répondre au tweet. Le seul problème est que les utilisateurs doivent prendre cette décision avant de publier leur tweet.

C’est un problème parce qu’une fois le tweet publié, il était possible pour quelqu’un de commencer à répondre dont les réponses indésirables n’étaient pas anticipées à l’avance. La mise à jour de la fonctionnalité change cela en permettant aux utilisateurs d’ajuster qui est autorisé à répondre après avoir publié un tweet. Cette fonctionnalité s’ajoute à l’option permettant de mettre la conversation en sourdine.

Your Tweets = Your space. Now you can change who can reply to you even after you Tweet. https://t.co/rNWJk6zWTr pic.twitter.com/3HFSjAotg7

—Twitter Safety (@TwitterSafety) July 13, 2021