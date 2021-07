Le Galaxy Z Fold 3 et la Galaxy Watch 4 apparaissent brièvement dans une vidéo de Samsung

Nous avons vu un bon nombre de fuites concernant les prochains produits de Samsung, et, en fait, il pourrait y en avoir une surabondance. Bien sûr, il s’agit d’images non officielles, la plupart du temps des rendus des produits, souvent basés sur d’autres fuites et rumeurs. C’est une tout autre affaire lorsque c’est Samsung elle-même qui fait le teasing, même pour une fraction de seconde. Malheureusement, comme relayé par SamMobile, cet aperçu du Galaxy Z Fold 3 et de la Galaxy Watch 4 n’ajoute rien de substantiellement nouveau à l’ensemble croissant d’informations sur ces produits.

Bien sûr, Samsung n’aurait pas intentionnellement teasé un produit à venir sans le rendre presque méconnaissable. Toute révélation involontaire est souvent retirée immédiatement, parfois même avant que l’Internet ne parvienne à prendre un cliché. Cet étui pour le Galaxy Z Fold 3 et la Galaxy Watch 4 confirme au moins certains aspects du design des deux, laissant au moins quelques doutes les concernant.

Dans une vidéo faisant la promotion du système Good Lock, qui permet d’étendre les capacités de son smartphone par un logiciel, Samsung a exhibé quelques-uns de ses appareils comme accessoires pour la promo. L’un d’entre eux était un smartphone pliable qui est apparu pendant moins d’une seconde. Le seul signe révélateur qu’il ne s’agit pas d’un Galaxy Z Fold 2 ou même d’un Galaxy Fold original est la découpe oblongue à l’arrière du smartphone.

Le Galaxy Fold avait une bosse rectangulaire pour la caméra, tandis que le Galaxy Z Fold 2 avait une bosse encore plus grande, analogue à celle du Galaxy Note 20. Cette housse folio, qui est également nouvelle, « confirme » les rendus qui ont fait le tour de la toile au cours des derniers mois.

L’étui en cuir semble couvrir la charnière ainsi que l’écran extérieur, et il semble assez large pour accueillir un S Pen, bien qu’il soit difficile de le dire avec certitude à partir de la vidéo. Malheureusement, rien d’autre ne peut être confirmé à partir de cet aperçu.

Un lancement en août

Il a été plus difficile d’identifier la Galaxy Watch 4 qui est apparue exactement dans le même cadre. Une smartwatch avec un châssis argenté, une bague tournante, des boutons plats et un bracelet en cuir est une combinaison qui n’a jamais été vue dans une Galaxy Watch auparavant. À moins d’un mois avant le futur événement Unpacked 2021, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour voir ces appareils.

Le reste de la vidéo est consacré à Good Lock et à la façon dont les utilisateurs aident les développeurs à façonner la plateforme. Malheureusement, Good Lock est un service géo-restreint qui n’est toujours pas disponible dans le monde entier, et seul le temps nous dira si cela changera avec la sortie du Galaxy Z Fold 3.