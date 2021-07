Microsoft bloque le hack du menu Démarrer de Windows 10 dans Windows 11

Microsoft ne permet plus aux utilisateurs de restaurer le menu Démarrer de Windows 10 dans Windows 11, car la dernière build preview de Windows 11 bloque un hack de registre vers lequel beaucoup se sont tournés dernièrement.

En d’autres termes, si vous avez utilisé une modification de registre pour restaurer le design classique du menu Démarrer dans Windows 11, celle-ci sera désactivée après l’installation de la version 22000.65, Microsoft obligeant désormais les utilisateurs à s’en tenir au nouveau design qui fait partie du système d’exploitation.

Microsoft a consacré beaucoup d’efforts à la conception du nouveau menu Démarrer, qui, emprunté à Windows 10X, présente un aspect totalement nouveau. Il n’est plus situé dans le coin inférieur gauche, mais est maintenant centré aux côtés du reste des icônes épinglées à la barre des tâches.

« Nous avons simplifié le design et l’expérience utilisateur pour renforcer votre productivité et inspirer votre créativité. C’est moderne, frais, propre et beau. Du nouveau bouton Démarrer et de la barre des tâches à chaque son, police et icône, tout a été fait intentionnellement pour vous donner le contrôle et apporter un sentiment de calme et de facilité », expliquait Microsoft le mois dernier lors de l’annonce du nouveau Windows 11.

« Nous avons placé le menu Démarrer au centre et avons fait en sorte qu’il soit plus facile de trouver rapidement ce dont vous avez besoin. Le menu Démarrer utilise la puissance du cloud et de Microsoft 365 pour vous montrer vos fichiers récents, quel que soit la plateforme ou l’appareil sur lequel vous les avez consultés précédemment, même si c’était sur un appareil Android ou iOS ».

Le menu Démarrer de Windows 10 a disparu

Cependant, dans la build originale, les utilisateurs pouvaient restaurer le menu Démarrer original de Windows 10 dans Windows 11 et donc s’en tenir au design traditionnel qui, pour beaucoup, est beaucoup plus familier.

Mais après l’avoir bloqué dans la dernière build preview de Windows 11, il est assez clair que Microsoft veut que tout le monde s’en tienne au nouveau design, donc à l’avenir, le menu Démarrer centré et sans tuiles animées est la seule option, sauf si vous voulez vous tourner vers des applications tierces.