Gmail vient de modifier la page d’ouverture de session 

Les utilisateurs de Gmail peuvent remarquer une légère différence dans l’affichage de leur processus de connexion après que Google a apporté un changement mineur, mais potentiellement très important à la page de connexion.

Le service de messagerie de l’entreprise, Gmail, affiche désormais la marque Google Workspace lors du traitement de la connexion d’un utilisateur, plutôt que la vue Gmail vue précédemment.

Comme l’a remarqué 9to5Google, la nouvelle image apparaît sur les comptes Gmail personnels et professionnels payants, ainsi que sur le client Gmail pour iOS, suite à une récente mise à jour de l’application.

Ce changement s’inscrit dans le cadre de la transition continue vers Google Workspace pour l’ensemble des services et outils Web de l’entreprise, qui cherche à faire passer les utilisateurs à une plateforme unifiée.

Anciennement connu sous le nom de G Suite, Google Workspace regroupe en un seul endroit toutes les offres les plus populaires de l’entreprise, notamment Docs, Sheets, Meet, Drive et, bien sûr, Gmail. L’entreprise a déclaré que sa décision avait été motivée par la volonté de créer une « expérience utilisateur plus profondément intégrée », en améliorant l’interopérabilité de ses différents logiciels de productivité pour une sensation plus fluide.

Au coeur du travail hybride

Concurrent direct de Microsoft 365, Google Workspace a également tenté de se placer au cœur du nouveau monde du travail hybride, en offrant aux utilisateurs un moyen plus souple de collaborer et d’être productifs ensemble.

L’entreprise a aussi récemment supprimé certaines des limites imposées aux comptes gratuits, ce qui signifie que toute personne possédant un compte Google aura désormais accès à l’intégralité de l’expérience Google Workspace dans le cadre de sa campagne « Google Workspace pour tous ». Contrairement à Microsoft 365, qui nécessite un abonnement, Workspace est désormais accessible à toute personne possédant un compte Google, ce qui signifie que les amis, la famille ou les groupes de toutes sortes peuvent rester connectés, travailler ensemble et partager des informations utiles à partir d’un seul endroit.

Et pour simplifier le travail en ligne, Google a également révélé récemment une nouvelle approche de « Smart Canvas », qui devrait permettre aux différentes applications et services de s’associer de manière beaucoup plus transparente, ce qui, espérons-le, évitera aux utilisateurs de rechercher constamment des éléments d’information essentiels.