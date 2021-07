Le OnePlus Nord 2 5G sera officiellement lancé le 22 juillet

by

Le OnePlus 9 fait l’objet d’une attention indésirable en raison d’un scandale lié aux restrictions des performances, mais ce ne sera pas le seul smartphone OnePlus sur le marché cette année. En fait, il pourrait y avoir encore davantage de smartphones dans la gamme OnePlus Nord, avec le OnePlus Nord CE 5G et le OnePlus Nord N200 5G lancés le mois dernier. Il y en a un de plus qui arrive, la société fournissant une date plus précise pour le lancement du OnePlus Nord 2 5G.

Le OnePlus Nord 2 5G se distingue par au moins un détail, même si la société garde le reste des spécifications sous le coude. La société a déjà révélé que le smartphone fonctionnerait avec un processeur MediaTek, une première pour OnePlus. Mais plus qu’un simple Dimensity 1200, il s’agit d’un MediaTek Dimensity 1200 AI.

Bien sûr, l’IA est le mot à la mode dans le domaine de la téléphonie mobile depuis plus d’un an maintenant, ce n’est donc pas vraiment une surprise que OnePlus saute sur l’occasion, même si c’est tardivement. Encore une fois, elle reste discrète sur ce qu’est réellement ce chipset spécialisé, promettant seulement une photographie et des performances améliorées par l’IA sur le OnePlus Nord 2 5G.

Le PDG de OnePlus, Pete Lau, révèle également une autre information essentielle quant à son lancement. Le OnePlus Nord 2 5G sera lancé le 22 juillet. Il sera lancé en Europe et en Inde, comme l’a précédemment déclaré le chef exécutif.

Le lancement du OnePlus Nord 2 5G aura en ligne à 16 heures.

Quelques informations sur les spécifications

Selon les rumeurs, le OnePlus Nord 2 5G devrait être doté d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec la même fréquence de rafraîchissement de 90 Hz que certains des meilleurs smartphones Android bon marché.

En ce qui concerne la caméra, le smartphone devrait inclure une configuration à trois caméras comprenant un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels, un objectif grand-angle de 8 mégapixels et un troisième capteur de 2 mégapixels. Le reste des spécifications du smartphone comprend une plus grande batterie d’une capacité de 4 500 mAh et une caméra frontale de 32 mégapixels. Tout comme le OnePlus Nord CE 5G, le smartphone est susceptible d’être livré avec OxygenOS 11 basé sur Android 11.