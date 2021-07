La mise à jour du système de la PlayStation 5 reste mystérieuse

La mise à jour est disponible dès maintenant, et vous pouvez consulter les notes de patch de Sony pour en savoir plus. Vous pouvez retrouver le firmware à cette adresse .

La PlayStation 5 reçoit aujourd’hui une nouvelle mise à jour du système, environ un mois après la dernière mise à jour. Cette mise à jour n’apporte pas grand-chose, mais à en juger par les brèves notes de patch de Sony, il faudra l’installer immédiatement. La nouvelle mise à jour porte la version du système PS5 à 21.01-03.21.00 et pèse un peu moins de 1 Go.