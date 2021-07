Les mises à jour des fonctionnalités de Windows 11 seront lancées au second semestre de chaque année

Microsoft a déjà annoncé que Windows 11 recevrait une seule mise à jour de fonctionnalités chaque année, et dans un récent document de support, la société révèle également quand le déploiement est censé avoir lieu.

Plus précisément, le géant du logiciel basé à Redmond affirme que Windows 11 recevra de nouvelles mises à jour de fonctionnalités au cours de la seconde moitié de chaque année, ce qui signifie qu’en théorie, la sortie aurait lieu généralement à l’automne.

À ce jour, la mise à jour d’automne de Windows 10 obtient le feu vert en octobre ou novembre, et il y a de fortes chances que Microsoft utilise un calendrier analogue pour Windows 11 également.

Les mises à jour des fonctionnalités de Windows 11 devraient donc être finalisées en septembre, puis diffusées aux utilisateurs en octobre ou novembre, les membres du programme Insider étant évidemment les premiers à les recevoir.

Microsoft a également confirmé que Windows 11 bénéficiera d’un total de deux ans de mises à jour dans le cas des versions Famille et Pro, tandis que les versions destinées aux entreprises seront poussées pendant une année supplémentaire.

Deux ans de support pour les versions Famille et Pro

« Windows 11 aura une cadence annuelle de mise à jour des fonctionnalités, un changement par rapport à la cadence semestrielle de Windows 10. Les mises à jour des fonctionnalités de Windows 11 seront publiées au cours du second semestre de l’année civile et seront accompagnées de 24 mois de support pour les éditions Famille, Pro, Pro for Workstations et Pro Education », indique Microsoft.

« Windows 11 sera accompagné de 36 mois de support pour les éditions Enterprise et Education, afin de continuer à offrir plus de temps et de flexibilité pour la validation et les déploiements à grande échelle courants sur ces éditions. Le passage à une cadence de mise à jour annuelle et à un cycle de vie légèrement plus long par rapport à Windows 10 est basé sur les commentaires des utilisateurs et sur notre approche globale des mises à jour ».

Cette année, Windows 11 devrait être diffusé sur la première vague d’appareils de production en octobre.