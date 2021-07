Le Surface Duo sera équipé de Android 11 en septembre ou octobre, le Surface Duo 2 aussi

Cependant, l’une des mises à jour les plus attendues sur le Surface Duo est l’arrivée d’Android 11 , car il fonctionne toujours sous Android 10 à un moment où Google finalise déjà Android 12. Et selon Zac Bowden , observateur de Microsoft, la société travaille actuellement à donner la touche finale à la mise à jour Android 11 pour le Surface Duo, bien la date de sortie a récemment changé.

you might also like