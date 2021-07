Qualcomm et ASUS ont créé leur propre smartphone Android ultime

Qualcomm a collaboré avec ASUS pour créer sa définition du smartphone Android ultime. Il s’agit du Smartphone for Snapdragon Insiders, et comme son nom l’indique, il est conçu principalement comme un avantage pour l’armée de fans dévoués de Qualcomm. Pour mieux comprendre, voyez-le comme un smartphone Nexus commandé par un fabricant de puces plutôt que par un fabricant de logiciels.

Qualcomm n’est pas un fabricant de périphériques, c’est pourquoi il a travaillé avec ASUS pour créer le Smartphone for Snapdragon Insiders. Pour être clair, il ne s’agit pas d’un smartphone Qualcomm, mais d’un smartphone ASUS, qui le vendra sur sa propre boutique en ligne. Bien qu’il soit conçu pour séduire les 1,6 million les Snapdragon Insiders, toute personne disposant de 1 499 dollars peut l’acheter.

Oui, le Smartphone for Snapdragon Insiders coûte 1 499 dollars, alors qu’est-ce que vous obtenez ? Après tout, ce prix est plus élevé que celui des smartphones les plus puissants disponibles aujourd’hui, comme le Galaxy S21 Ultra, l’iPhone 12 Pro Max et le ROG Phone 5 de ASUS, alors il a intérêt à être bon. Du point de vue de Qualcomm, le smartphone est une vitrine pour le processeur Snapdragon 888, associé ici à la 5G et à un énorme 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage.

Le Smartphone for Snapdragon Insiders fournit une connexion 5G rapide en utilisant le modem X60 de 3e génération, avec chaque bande Sub-6 et mmWave pour une véritable connectivité 5G mondiale. Si vous avez un abonnement 5G et qu’un signal 5G est disponible, le smartphone sera votre meilleur atout pour tirer le meilleur parti de la 5G où que vous soyez dans le monde. Il est accompagné d’un emplacement double SIM avec une prise en charge de la 5G pour les deux ports, ainsi que du Wi-Fi 6 et du Wi-Fi 6e, du Bluetooth 5.2 et du NFC. Android 11 est installé sans aucune application supplémentaire ou modification de l’interface utilisateur.

À l’avant, on trouve un écran AMOLED de 6,78 pouces, fabriqué par Samsung, avec une résolution de 2 448 x 1 080 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et HDR10+. Il est recouvert d’un verre Gorilla Glass Victus. De manière inhabituelle, le capteur d’empreintes digitales se trouve à l’arrière du smartphone, mais il s’agit toujours du capteur 3D Sonic de seconde génération de Qualcomm, et il a été placé à l’arrière en raison du fait que le panneau AMOLED est rigide et non flexible, ce qui rend impossible le placement du capteur sous l’écran.

Gros focus sur l’audio

Il y a trois capteurs photo à l’arrière : le Sony IMX686 de 64 mégapixels, un grand-angle Sony IMX383 de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique 3x. Le capteur photo principal et le téléobjectif sont tous deux dotés d’une stabilisation optique de l’image. Vous pouvez filmer des vidéos en 4K et 8K, ainsi qu’utiliser une nouvelle fonction inhabituelle appelée AI Auto Zoom, qui permet à l’appareil de se verrouiller sur votre sujet, de zoomer et de le suivre.

Outre les fonctions Elite Gaming de Qualcomm, son processeur de signal d’image Spectra 580 et la technologie Quick Charge 5 sur la batterie de 4 000 mAh pour un temps de charge rapide de 52 minutes, le smartphone présente également Snapdragon Sound. Il s’agit en quelque sorte d’un label de qualité Qualcomm pour le son, basé sur l’utilisation de composants Qualcomm clés. Le Smartphone for Snapdragon Insiders dispose de deux haut-parleurs stéréo, de quatre microphones, d’un amplificateur WDA8835 et d’un système sur puce (SoC) audio QCC5141 prenant en charge les fichiers 24 bits et le streaming à 96 kHz, ainsi que les technologies AptX Adaptive et AptX Voice.

Pour que vous puissiez profiter au maximum de la qualité audio du smartphone, Qualcomm et ASUS proposent une paire spéciale d’écouteurs Master & Dynamic MW08 entièrement sans fil avec le smartphone, dans une couleur assortie. Un chargeur Quick Charge 5 de 65 W est également inclus, ainsi qu’un étui de protection et une paire de câbles USB Type-C. Enfin, venons-en au design. Ce n’est pas le plus joli des smartphones, mais le logo Qualcomm en forme de boule de feu à l’arrière s’illumine pour lui donner du caractère. Avec ses 9,55 mm d’épaisseur et ses 210 grammes, il ne s’agit pas d’un téléphone fin et léger, et il est proposé dans une seule couleur, le bleu nuit.

Qualcomm affirme que ce smartphone n’est pas un concurrent des appareils fabriqués par ses autres partenaires, et ne dit pas non plus s’il s’agit du premier d’une série de smartphones analogues. Il s’agit d’un produit spécial conçu pour les Insiders, ou du moins pour ceux qui ont beaucoup d’argent à dépenser.