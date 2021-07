Le nouveau dock de la Nintendo Switch OLED pourra être acheté séparément

Selon The Verge, les anciens et les nouveaux docks sont interchangeables, de sorte que les joueurs peuvent utiliser le dock OLED avec un modèle Switch ordinaire. C’est une bonne nouvelle pour les joueurs qui veulent avoir accès à Internet filaire, mais qui ne veulent pas débourser pour une nouvelle console.

Il est disponible en noir ou en blanc , selon le modèle de console Switch OLED que les joueurs achètent. Dans une déclaration à The Verge, Nintendo a confirmé que les personnes qui ne veulent pas acheter la nouvelle console pourront néanmoins se procurer le dock autonome. « Le dock blanc et le dock noir seront vendus séparément (pas de câble HDMI, pas d’adaptateur secteur, pas dans un emballage) sur la boutique en ligne Nintendo. Il ne sera pas vendu chez les revendeurs », explique Nintendo.