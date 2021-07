La puce Apple M2 devrait être lancée dans le nouveau MacBook Air coloré en 2022

La rumeur veut qu’Apple planifie la sortie de sa puce Apple M2 en même temps qu’une nouvelle version du MacBook Air au cours du premier semestre 2022. La puce M2 semble être différente de la puce M1X qui serait réservée aux appareils Mac Pro haut de gamme tels que le MacBook Pro et un iMac Pro plus grand.

Selon Dylandkt, Apple prévoit de lancer la puce M2 dans les nouvelles versions du MacBook Air. Cette refonte de la gamme présentera des designs colorés analogues aux couleurs de la gamme iMac.

Just wanted to share some details on when to expect the next generation M2 (not the M1X which is reserved for the Pro Mac devices). This processor is on track to release in the first half of 2022 alongside the upcoming colorful Macbook (Air).

