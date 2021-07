Certains appareils Microsoft Surface ne seront pas compatibles avec Windows 11

« Nous travaillons également avec nos partenaires revendeurs pour nous assurer que les PC Windows 10 que vous achetez aujourd’hui sont prêts pour la mise à niveau vers Windows 11. La mise à niveau gratuite commencera à être déployée sur les PC Windows 10 éligibles pendant les fêtes de fin d’année et se poursuivra en 2022. Et la semaine prochaine, nous commencerons à partager une première version de Windows 11 avec le programme Windows Insider — il s’agit d’une communauté passionnée de fans de Windows dont les commentaires sont importants pour nous ».

“Windows 11 sera disponible via une mise à niveau gratuite pour les PC Windows 10 éligibles et sur les nouveaux PC à partir de la fin d’année. Pour vérifier si votre PC Windows 10 actuel est éligible à la mise à niveau gratuite vers Windows 11, rendez-vous sur Windows.com pour télécharger l’application PC Health Check », explique Microsoft.

Windows 11 arrive plus tard dans l’année, et Microsoft affirme que seuls certains appareils Windows 10 éligibles recevront le nouveau système d’exploitation.