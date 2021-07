La dernière version bêta de Spotify est optimisée pour puces Apple M1

« Nous avons travaillé dur en coulisses sur ce projet et nous sommes heureux d’annoncer que nous avons maintenant une version bêta de notre application disponible. Elle comporte de nombreuses améliorations de compatibilité et des optimisations pour la nouvelle architecture Apple », indique Spotify.

Apple a lancé sa propre puce ARM personnalisée en novembre dernier, et depuis lors, la majorité des développeurs codant pour macOS ont travaillé dur pour ajouter le support du nouveau processeur. Apple devant passer à ses puces Apple Silicon en 2022, les développeurs d’applications pour Mac continuent d’ajouter la compatibilité avec l’architecture d’Apple, ce qui améliore les performances et la consommation d’énergie.