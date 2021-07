WhatsApp pourrait imposer la connexion filaire pour la migration des discussions

Au début de l’année, en avril pour être précis, WhatsApp a été repéré travaillant sur une méthode officielle de migration des chats pour aider les utilisateurs à transférer les discussions entre leurs appareils Android et iOS.

Depuis lors, nous avons également appris que l’application de messagerie appartenant à Facebook allait même permettre de transférer des discussions vers un numéro de téléphone différent. Dans le dernier développement, il semble que le processus de migration des discussions de WhatsApp pourrait vous obliger à connecter vos appareils avec un câble.

WhatsApp is developing a feature to migrate your chats between different platforms.

This video shows how chats are migrated from iOS. It’s needed a cable: are new tools for PC coming or what?

It’ll be available for beta testers in a future update. Follow @WABetaInfo for more 💚 pic.twitter.com/Bu6xGxkpWE

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 2, 2021