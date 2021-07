Vous pouvez également choisir de désactiver des fonctions telles que l’annulation de l’écho, la suppression du bruit et le contrôle du gain si nécessaire. La fonctionnalité est en cours de réalisation et Microsoft espère rendre le mode musique disponible dans le courant du mois .

Microsoft précise que vous aurez besoin d’un équipement audio de bonne qualité pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle fonctionnalité en tant qu’hôte. « Pour bénéficier de cette fidélité améliorée, des microphones et des écouteurs professionnels ou des haut-parleurs externes de haute qualité sont idéaux (pas de casques Bluetooth). Les microphones et les haut-parleurs intégrés des ordinateurs portables tels que le Surface Book offriront également une bonne expérience », écrit l’entreprise.

Selon la description de la fonctionnalité figurant dans la feuille de route Microsoft 365 , Teams prendra en charge un son mono à 128 kb/s, avec un taux d’échantillonnage allant jusqu’à 32 kHz. De plus, l’équipe de développement de Teams optimisera les paramètres de traitement audio pour reproduire la musique avec une haute fidélité. Le service de vidéoconférence ajustera automatiquement le débit audio en fonction de votre connexion réseau et pourra descendre jusqu’à 48 kb/s.