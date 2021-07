Vivo fait breveter un smartphone avec un mini-drone à l’intérieur de la caméra

Cependant, un smartphone avec une caméra volante semble être le projet le plus ambitieux du lot. Ainsi, s’il se concrétise, il peut révolutionner la façon dont nous utilisons les appareils photo des smartphones et débloquer diverses autres opportunités pour les entreprises du secteur.

Ces dernières années, nous avons vu un certain nombre de projets uniques et ambitieux de Vivo dans le domaine des smartphones. La société a également déposé quelques brevets de smartphones hors normes, comme celui avec un panneau arrière à couleur changeante ou celui avec un clavier physique rotatif.

Le brevet suggère que l’une des caméras sera placée sur le dessus du module, tandis que la seconde caméra résidera à l’avant . Cela offrira une certaine flexibilité aux utilisateurs pour capturer des séquences et des images sous différents angles lorsque le drone est dans les airs. En outre, il sera possible d’ajouter des capteurs de caméra supplémentaires au module de caméra.

Le support de montage peut ensuite être détaché du module caméra, après quoi les utilisateurs peuvent faire voler le module photo à l’aide des quatre hélices intégrées. Le système de caméra détachable, analogue à un drone, sera vraisemblablement contrôlé par le smartphone lui-même et pourra être utilisé pour capturer des vidéos et des images sous des angles uniques.

Maintenant, si vous regardez le design du smartphone qui est censé contenir le système de caméra volante, vous constaterez qu’il ressemble à n’importe quel autre smartphone sur le marché. Cependant, l’appareil embarque un composant supplémentaire avec une configuration à double caméra, trois capteurs de proximité, quatre hélices et une unité de batterie supplémentaire . Ce module est caché à l’intérieur de l’appareil et se glisse par le haut avec le support de fixation.