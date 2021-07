by

by

Dans Windows 11, le Blue Screen of Death devient le Black Screen of Death

Dans Windows 11, le Blue Screen of Death devient le Black Screen of Death

Windows 11 apporte de nombreuses améliorations dans l’ensemble, notamment de nouvelles fonctionnalités, un menu Démarrer remanié, la prise en charge des applications Android et bien plus encore, mais les utilisateurs qui installent la toute première version preview sur leurs appareils rencontrent également plusieurs autres changements plus subtils.

L’un d’eux semble concerner le fameux BSOD, alias Blue Screen of Death, qui a apparemment une nouvelle couleur par rapport aux précédentes versions de Windows. Un BSOD est une erreur de noyau ou un contrôle de bug propre à Windows, et il comprend généralement un symbole d’arrêt qui peut aider les administrateurs système à analyser quel défaut du système a causé l’écran bleu.

Comme vous pourriez facilement le comprendre en lisant simplement son nom, l’écran bleu de la mort est censé être, eh bien, bleu, mais dans Windows 11, l’erreur fatale vient avec un fond noir. Il s’agit du premier changement majeur apporté au BSOD depuis que Microsoft a ajouté un smiley triste à l’écran dans Windows 8 en 2012, et un QR code en 2016.

Bien que Microsoft passe à un Black Screen of Death dans Windows 11, l’écran est identique à celui de Windows 10. Le smiley triste demeure, tout comme le code de l’erreur et le symbole d’arrêt.

Bien qu’il soit difficile de dire s’il s’agit d’un changement temporaire ou si Microsoft veut rendre cet écran noir même dans la version finale de Windows 11, le surnom BSOD fonctionne toujours même si le changement est permanent. Espérons toutefois que le Black Screen of Death n’apparaîtra pas trop souvent, car Windows 11 est censé être beaucoup plus stable et fiable dans l’ensemble.

Les couleurs du BSOD

La traditionnelle couleur du BSOD est le bleu, mais il y a quelques années, Microsoft a introduit une nouvelle couleur spécifiquement pour le programme Windows Insider. Les builds qui sont expédiés dans le cadre de ce programme de test viennent avec un fond vert, donc techniquement, ils sont appelés Green Screen of Death, car Microsoft voulait mieux distinguer les erreurs de celles qui se produisent dans les versions stables de Windows 10.

Cela était parfaitement logique, donc la version noire actuellement dans Windows 11 pourrait être basée sur la même approche, bien qu’il n’y ait évidemment aucune raison pour que Microsoft ne s’en tienne pas au vert dans le programme preview.

La société n’a pas offert d’informations sur le Black Screen of Death, il sera donc intéressant de voir si celui-ci reste dans la version stable de l’OS ou si le bleu revient.