Google va remplacer les APK par les Android App Bundles à partir d’août 2021

Google améliore constamment sa place de marché numérique, à savoir le Google Play Store, afin d’aider les développeurs à mieux distribuer leurs applications.

Cette semaine, Google a annoncé son intention d’abandonner les APK au profit d’un autre format de package d’applications appelé Android App Bundles. L’objectif est de résoudre les principaux problèmes liés au format de packaging actuel des applications APK et de réduire la taille des applications Android de 15 %.

Pour ceux qui ne le savent pas, les développeurs utilisent depuis longtemps le format APK (abréviation de « Android Packages ») pour packager le code, les ressources et d’autres éléments des applications. Cependant, selon une récente annonce, les développeurs d’applications Android devront utiliser le format de packaging Android App Bundles (AAB) de Google pour les nouvelles applications, à partir d’août 2021.

Pourquoi passer de l’APK à l’AAB ?

Le nouveau format de packaging des applications vise à réduire la taille des applications Android, ce qui permettra des téléchargements plus rapides et des besoins de stockage moindres pour les utilisateurs finaux. Il a été introduit par la société en 2018, et Google affirme que plus d’un million d’applications sur le Play Store, notamment Adobe, Netflix, Twitter et Duolingo, utilisent des paquets d’applications au lieu des APK.

Le nouveau format exige que les apps fassent moins de 150 Mo pour une meilleure distribution. Pour les applications et les jeux dont la taille est supérieure à 150 Mo, les développeurs devront utiliser le nouveau système Play Asset Delivery (PAD) pour fournir des ressources externes aux utilisateurs. Actuellement, les applications et les jeux utilisent des OBB pour fournir des ressources supplémentaires aux utilisateurs. Cependant, le système PAD utilise une compression plus rapide des données et des stratégies de livraison dynamique pour permettre des téléchargements plus rapides, même si vous êtes déjà en train de jouer à un jeu ou d’exécuter une application.

Bien que les Android App Bundles résolvent les problèmes liés au format de package APK, il existe un problème majeur pour les développeurs. Le format Android App Bundles n’est disponible que pour les applications sur le Google Play Store, contrairement aux APK que les développeurs peuvent télécharger sur des marchés tiers comme Amazon App Store (également disponible sur Windows 11), Xiaomi Get Apps, et d’autres.

Les développeurs doivent s’y mettre

Par conséquent, les développeurs qui passent à l’APK ne seront pas en mesure de livrer exactement le même paquet à d’autres boutiques d’applications et sources. Cela élimine la possibilité de faire du sideloading, à moins que les développeurs ne maintiennent une version APK distincte de leurs applications.

Le nouveau format de packaging des applications deviendra une norme pour les applications du Play Store à partir d’août 2021. Les développeurs devront donc utiliser le format AAB pour les nouvelles applications. Toutefois, les applications existantes, ainsi que les applications privées publiées pour les utilisateurs gérés par le Google Play, sont actuellement exemptées de cette exigence.

Vous pouvez consulter l’article du blog officiel de Google pour en savoir plus sur les Android App Bundles. En outre, vous pouvez regarder le Google for Games Developer Summit 2021, qui sera en live le 12 juillet, pour en savoir plus sur les plans de développement d’applications de Google pour l’avenir.