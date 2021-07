Les images de la Galaxy Watch 4 Classic révèlent un design traditionnel

Des images de la Galaxy Watch 4 Classic de Samsung ont fuité sur la toile, nous donnant notre premier aperçu de ce qui pourrait être le style le plus traditionnel dans la prochaine gamme de smartwatches de Samsung. Les images, publiées par Android Headlines, montrent une smartwatch avec une bague tournante et deux boutons sur son côté droit, disponible en blanc, gris et noir.

La montre serait disponible en trois tailles au total : 42 mm, 44 mm et 46 mm, et fonctionnera sur la plateforme co-développée par Samsung et Google, One UI Watch. La montre sera également disponible en acier inoxydable ou en aluminium — les trois tailles étant disponibles pour les deux matériaux, elle sera étanche jusqu’à une profondeur de 50 mètres, et elle devrait être robuste grâce à une certification MIL-STD-810G. Cela signifie qu’elle devrait être capable de survivre aux chocs, aux chutes et aux éraflures de base.

Il est intéressant de noter que l’écran serait protégé par le verre Gorilla Glass DX si vous optez pour l’acier inoxydable, mais que l’aluminium, moins précieux, bénéficiera apparemment d’une protection d’écran de qualité supérieure avec le Gorilla Glass DX+.

Le seul autre détail à noter ici est qu’il y a un 28 sur l’écran dans ces rendus, ce qui pourrait signifier que la Galaxy Watch 4 Classic sera annoncée ou lancée le 28 d’un certain mois — probablement en août, car c’est la date à laquelle nous avons entendu des rumeurs qu’elle arrivera.

Une Galaxy Watch 4 « standard »

La Galaxy Watch 4 Classic semble être l’un des au moins deux modèles de smartwatches que Samsung prévoit d’annoncer cet été. Il pourrait également y avoir une Galaxy Watch 4 « standard », qui abandonne la bague tournante pour un design plus mince qui ressemble plus aux précédentes smartwatches de Samsung de marque Active (en fait, certaines fuites ont fait référence à cette montre comme la Galaxy Watch 4 Active). La version « non Classic » sera apparemment disponible dans les tailles de 40 mm et 44 mm, et offrira également une résistance à l’eau de 50 m et une durabilité MIL-STD 810 G.

Indépendamment de la façon dont ces montres finissent par être nommées, il semble que Samsung ait un été chargé devant elle pour les annonces de smartwatches.

Android Headlines spécule que nous pourrions voir ces nouvelles montres annoncées lors d’un événement Unpacked au début du mois d’août, qui inclura probablement aussi les nouveaux smartphones pliables Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 qui ont également récemment fuité.