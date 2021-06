GitHub Copilot, un nouvel outil d’IA qui veut révolutionner le pair programming

Pour l’instant, Copilot est en version technique restreinte, mais vous pouvez vous inscrire sur le site Web du projet pour avoir une chance d’y accéder. GitHub Copilot s’intègre directement à Visual Studio Code . Vous pouvez l’installer comme une extension ou l’utiliser dans le cloud avec GitHub Codespaces. Au fil du temps, le service devrait s’améliorer en fonction de la façon dont vous interagissez avec GitHub Copilot. Au fur et à mesure que vous acceptez et rejetez des suggestions, celles-ci devraient s’améliorer.

Ce projet est le premier résultat majeur de l’investissement d’un milliard de dollars de Microsoft dans OpenAI, la société de recherche désormais dirigée par Sam Altman, président de Y Combinator. Depuis qu’Altman a pris les rênes, OpenAI est passé d’un statut à but non lucratif à un modèle à « profit plafonné », a assumé l’investissement de Microsoft et a commencé à accorder des licences pour son algorithme de génération de texte GPT-3.

Selon l’article de blog de Nat Friedman, PDG de GitHub, le projet fonctionne mieux avec Python, JavaScript, TypeScript, Ruby et Go .

GitHub et OpenAI ont lancé un aperçu technique d’un nouvel outil d’IA appelé Copilot , qui se retrouve intégré dans l’éditeur Visual Studio Code et autocomplète des extraits de code .