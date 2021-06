Samsung fait allusion au support du S Pen pour le futur Galaxy Z Fold 3

Le Galaxy Z Fold 3 de Samsung devrait être l’un des smartphones pliables les plus performants lorsqu’il sera annoncé dans les prochaines semaines. Samsung vient de faire allusion à une caractéristique majeure pour son prochain flagship, qui sera une première dans la catégorie : le support de son stylet S Pen.

Alors que la plus grande annonce du MWC 2021 était autour de la prochaine série Galaxy Watch 4 et du logiciel One UI Watch, un autre développement intéressant était autour du prochain grand smartphone de la société.

Le Galaxy Note 21 devant être annulé cette année, tous les regards seront évidemment tournés vers le Galaxy Z Fold 3 lors de son lancement (prévu début août). Une série d’améliorations significatives sont attendues sur le plan matériel et logiciel pour une expérience de tablette pliable plus durable et plus cohérente.

Ce n’est pas tout, nous pouvons aussi maintenant nous attendre à un grand saut en termes de fonctionnalités de productivité, car Samsung a pratiquement confirmé le support du S Pen pour le nouveau flagship.

En parlant de l’écosystème Galaxy, un porte-parole de Samsung a expliqué que le S Pen reste inégalé et qu’il a apporté de nombreuses fonctions intelligentes. En conclusion, il a mentionné que le S Pen arrivera sur d’autres smartphones phares dans un avenir proche, ce qui, selon nous, était une allusion pas si subtile au support du stylet pour le Galaxy Z Fold 3.

Pas d’emplacement pour loger le stylet

Nous avons vu des fuites qui suggèrent que le Galaxy Z Fold 3 va se vanter du support du S Pen, mais il semble qu’il n’y aura pas de place sur le smartphone pour stocker le stylet. La prise en charge du S Pen est généralement utilisée pour désigner les appareils qui peuvent accepter la saisie au stylet — comme le Galaxy S21 Ultra. Il est peu probable que le Z Fold 3 dispose d’une fente pour loger le S Pen lorsqu’il n’est pas utilisé, mais il devrait y avoir ces étuis qui le permettent.

Nous nous attendons également à ce que d’autres fonctions et applications uniques exploitent le facteur de forme pliable. La gamme actuelle de stylets de Samsung est dotée d’un embout en caoutchouc, qui pourrait être un peu trop dur pour le matériau d’affichage flexible d’un smartphone pliable. Cela pourrait signifier que Samsung dévoilera également un nouveau S Pen, en même temps que le Galaxy Z Fold 3.

L’événement Unpacked du mois d’août devrait également marquer les débuts du Galaxy Z Flip 3, les nouvelles smartwatches telles que la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch Active 4 et quelques autres annonces de moindre importance.