iPhone 13 : de nouvelles images montrent une encoche et des caméras plus petites

Apple est évidemment restée complètement discrète au prochain modèle d’iPhone, mais cela ne signifie pas nécessairement que nous n’entendons toujours pas beaucoup parler de la nouvelle famille de smartphones.

Bien que l’annonce de l’iPhone 13 d’Apple ne soit pas attendue avant l’automne, de nombreux modèles factices se retrouvent sur la toile, et laissent entrevoir un design plus ou moins nouveau des smartphones iOS. Aujourd’hui, des photos ont également fait surface montrant l’encoche et le bloc de la caméra.

L’utilisateur « DuanRui » a découvert de nouvelles images de divers modèles factices de l’iPhone 13 sur le réseau social Weibo, qui, selon les premières informations, sont basées sur des dessins CAO. Comme c’est le cas depuis quelques années, ces derniers fuient souvent les fabricants d’iPhone, surtout lorsque des fabricants d’accessoires asiatiques entrent en jeu. Les nouvelles photos ont une fois de plus confirmé que Apple est susceptible de doter son smartphone de prochaine génération d’une encoche légèrement plus compacte et de modifier en conséquence le système de caméra TrueDepth à l’avant.

En outre, on peut voir à l’arrière un bloc à double caméra disposé en diagonale, qui doit faire partie des modèles « non-Pro », et qui pourrait être installé selon une nouvelle disposition, selon 9to5Mac, notamment en ce qui concerne les fonctions de réalité augmentée améliorées.

En dehors de cela, il semble y avoir peu de changement dans le design de la famille d’iPhone 13 par rapport à l’actuel iPhone 12. Les experts supposent depuis un certain temps que la refonte de cette année se fera principalement au niveau des composants internes, ce qui explique pourquoi les smartphones pourraient être lancés sous le nom d’iPhone 12s.

Un coup de boost aux performances

En plus de la réduction de la taille de l’encoche et de l’amélioration des caméras, Apple est susceptible de fournir un coup de boost aux performances avec la possible puce A15 Bionic, tout en accueillant sa technologie ProMotion ainsi que des écrans 120 Hz. On s’attend donc à ce que la capacité des batteries soit plus importante, ce qui ne devrait toutefois pas entraîner une meilleure autonomie, mais seulement compenser la consommation supplémentaire de la nouvelle technologie.

Une présentation officielle de la gamme d’iPhone 13 est attendue dans le courant du mois de septembre ou d’octobre.