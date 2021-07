Le nouveau Microsoft Store arrive aussi sur Windows 10

Lorsque Windows 11 sera lancé plus tard dans l’année, il comprendra une toute nouvelle version du Microsoft Store prenant en charge une plus grande variété d’applications, notamment les applications Universal Windows Platform, les Progressive Web Apps (PWA) et les applications Win32. Les utilisateurs pourront également trouver des applications Android dans le Microsoft Store grâce à un partenariat avec le Amazon Appstore, un nouveau Windows Subsystem pour Android et la technologie Intel Bridge qui permet aux applications Android compilées pour les puces ARM de fonctionner sur des ordinateurs équipés de processeurs x86 Intel ou AMD.

Mais, le nouveau Microsoft Store n’arrive pas seulement sur Windows 11. Il sera également déployé sur Windows 10… même si je soupçonne que certaines fonctionnalités ne seront pas disponibles.

Dans un article de blog, Microsoft explique que le nouveau Store « sera bientôt disponible pour Windows 11 et Windows 10, et qu’il constituera un guichet unique pour les applications, les jeux, les films et les séries TV ».

La boutique mise à jour dispose d’une interface utilisateur simplifiée, de la prise en charge de « Stories » et de collections d’applications et de jeux recommandés, et de la prise en charge d’une boutique contextuelle qui permet de cliquer sur un lien d’installation sur un site Web pour commencer à installer une application depuis le Microsoft Store sans passer d’une application à l’autre.

Combler le manque d’applications

Pour les développeurs, Microsoft note qu’un autre changement à venir dans le Store est lié à la facturation des clients. Les développeurs peuvent continuer à utiliser la plateforme Microsoft Commerce et permettre à Microsoft de prélever une partie des revenus. Mais à partir du 28 juillet 2021, ils pourront également utiliser des plateformes de commerce tierces et conserver l’intégralité de leurs revenus sans payer de frais à Microsoft.

Ce dernier point pourrait inciter davantage de développeurs de logiciels Windows à proposer leurs applications et leurs jeux sur le Microsoft Store, qui a pour l’instant la réputation d’être une sorte de terrain vague, malgré la présence d’applications populaires telles que Netflix, Spotify, Adobe, etc.

La prise en charge d’un plus grand nombre de types d’applications pourrait également contribuer à combler le manque d’applications. Et l’ajout de la prise en charge des applications Android pourrait également avoir un impact important — bien qu’il ne soit pas clair à ce stade si cette fonctionnalité sera disponible pour Windows 10 ou si vous aurez besoin de Windows 11 pour exécuter des applications Android.

Une décision logique

L’annonce d’Amazon confirme que son Appstore sera disponible sur Windows 11, mais il n’est pas fait mention de Windows 10.

L’intégration du Microsoft Store à Windows 10 est logique, car il est probable que de nombreux utilisateurs tarderont à effectuer la mise à niveau. Alors que de nombreux PC sous Windows 10 sortis au cours des dernières années pourront bénéficier d’une mise à niveau gratuite, la configuration minimale requise pour Windows 11 est un peu plus stricte et de nombreux ordinateurs plus anciens (et certains récents) n’y répondent pas. Même de nombreux appareils Microsoft Surface sortis avant 2017 ne prendront pas officiellement en charge Android 11.