Comment télécharger de la musique Spotify sur l’Apple Watch ?

Tous les utilisateurs de Spotify peuvent contrôler la lecture de la musique à partir des commandes de l’Apple Watch. Si vous écoutez de la musique depuis Spotify Connect sur un téléviseur, une enceinte connectée ou un autre appareil, vous pourrez également le faire. En supposant que vous disposez d’une connexion de données, vous pouvez demander à Siri de lire des chansons, des artistes, des listes de lecture, des albums ou des podcasts ; il est également possible d’utiliser l’assistant d’Apple sur l’Apple Watch pour « aimer » la musique, régler le volume et passer d’une piste à l’autre.

Spotify apporte enfin la lecture hors ligne à l’Apple Watch , permettant aux utilisateurs de télécharger des listes de lecture, des albums et des podcasts sur leur poignet et de les écouter plus tard sans connexion de données ni iPhone à proximité. Jusqu’à présent, les propriétaires d’Apple Watch pouvaient accéder à leur musique depuis la smartwatch, mais la prise en charge de la lecture hors ligne était limitée au smartphone couplé.