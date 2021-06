Bien que ce changement ne soit qu’un test pour l’instant, il pourrait signaler un changement majeur dans le fonctionnement de la plateforme. Instagram, bien sûr, a intérêt à mettre en exergue du contenu suggéré pour garder les gens sur l’application plus longtemps. Dans le même temps, les gens pourraient préférer ne voir que les publications des personnes qu’ils suivent, surtout si ce groupe est restreint. Cette initiative s’inscrit également dans une tendance plus large où les plateformes tentent de donner aux utilisateurs un semblant de contrôle sur l’algorithme.

Pour ceux qui ne le savent pas, Instagram a introduit la fonction « publications suggérées » au début de l’année dernière. Depuis lors, la société dit avoir reçu une tonne de commentaires positifs à ce sujet. Instagram lance donc un test visant à étendre cette fonctionnalité aux utilisateurs et à leur montrer davantage de messages recommandés afin de les garder sur la plateforme un peu plus longtemps.