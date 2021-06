La fonction de partage d’onglets fait son apparition dans Microsoft Edge

Bien que Edge ne soit doté de cette fonctionnalité que depuis peu, il convient de noter que d’autres navigateurs populaires, dont Chrome et Firefox, permettent de partager des onglets depuis plusieurs années. Cette fonctionnalité sera bien accueillie par les utilisateurs qui commencent régulièrement à regarder quelque chose sur leur mobile et qui souhaitent afficher la même chose sur leur ordinateur sans avoir à rechercher le même contenu.

Depuis lors, la fonction de partage d’onglets est en test, et la version stable de Microsoft Edge est enfin mise à jour avec la capacité de partage d’onglets . L’outil permet aux utilisateurs d’ envoyer divers onglets à différents appareils connectés au même compte . Grâce à cette fonctionnalité, il n’est plus nécessaire d’envoyer des URL par e-mail. Pour l’instant, la fonction de partage d’onglets ne serait déployée que pour un petit pourcentage d’utilisateurs dans le canal stable sous Windows 10 et macOS. Du côté mobile, la fonction serait également fonctionnelle pour les utilisateurs d’iOS utilisant des versions previews du navigateur Edge.