Les rendus de l’iPhone 13 confirment une encoche plus petite

La nouvelle génération d’iPhone est attendue à l’automne avec des changements subtils en termes de look, mais selon des personnes familières avec le sujet, le géant technologique basé à Cupertino travaille sur quelque chose que les gens attendent depuis le lancement de l’iPhone X il y a tant d’années.

Il s’agit d’une encoche plus petite, car il semble qu’Apple soit enfin en train de la réaliser sur le prochain iPhone 13.

De nouveaux rendus de coques publiées par Sonny Dickson sur Twitter révèlent le design de la prochaine gamme d’iPhone 13 et le plus grand changement est la plus petite encoche sur les modèles Pro et Pro Max.

En outre, il semble que certains changements subtils seraient également apportés sur le bloc de la caméra arrière, bien qu’il soit assez clair que la plus petite encoche serait celle qui obtiendrait toute l’attention.

Étonnamment, l’encoche plus petite pourrait finalement se retrouver uniquement sur les modèles Pro et Pro Max, ce qui signifie que l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 seraient livrés avec la même encoche que leurs prédécesseurs.

iPhone 13 and 13 Pro phone cases renders. Note the notch and camera placement. Available at end of month! pic.twitter.com/lYRaVDixLc — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 12, 2021

Une encoche plus petite sur seulement deux iPhone ?

Il convient de noter que l’iPhone 13 est également la dernière génération de l’iPhone mini, car Apple prévoit d’abandonner le format de 5,4 pouces et de s’en tenir à des écrans plus grands.

L’encoche plus petite a été rendue possible grâce à une approche très simple. Apple a déplacé l’écouteur de l’encoche vers le bord supérieur. En théorie, la société a donc pu réduire sa taille pour n’inclure que la caméra et les composants Face ID. Il est probable que l’ensemble de l’encoche pourrait être délaissé à un moment donné, une fois qu’Apple aura trouvé comment intégrer tous les composants directement dans le verre, mais bien sûr, cette approche pourrait encore prendre plusieurs années. Cependant, la famille d’iPhone 2022 est susceptible d’inclure des changements plus importants, y compris le capteur Touch ID dans le verre.