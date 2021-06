De nouvelles révélations sur la successeur de la Nintendo Switch

Nintendo a la possibilité d’ utiliser la technologie de mise à l’échelle et de rendu la plus avancée de la dernière décennie, grâce à NVIDIA DLSS 2.0 . Bowser a laissé entendre que Nintendo se débrouille encore très bien avec les jeux qui sont sur la Nintendo Switch de base. Il ne serait pas très judicieux à ce stade de perturber leur marché en introduisant un appareil qui obligera les développeurs à créer des jeux qui ne fonctionneront pas (ou pas aussi bien) sur la Nintendo Switch ou la Switch Lite.

Nous sommes à un stade où une entreprise comme Nintendo peut potentiellement avoir plusieurs itérations d’une console disponibles dans les boutiques en même temps. Ils ont la Nintendo Switch, ils ont la Nintendo Switch Lite, et ils ont une place ouverte perçue pour une itération plus puissante de la Nintendo Switch.

Le président de Nintendo of America, Doug Bowser, a révélé quelques informations sur l’avenir de la Nintendo Switch dans une simple série de commentaires . Il est clair que Nintendo est au courant des « rumeurs » concernant la Nintendo Switch Pro , ou quel que soit le nom qu’on lui donne. Il s’agit de l’appareil qui a été signalé comme étant en cours de développement avec une nouvelle technologie NVIDIA à l’intérieur et une compatibilité avec la collection complète de jeux originaux de la Nintendo Switch.