Le nouveau smartphone pliable de Xiaomi pourrait être lancé au 4e trimestre

Il a également été rapporté que Samsung fournit à Xiaomi l’écran interne pliable et qu’ il pourrait être livré avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz , tandis que l’écran externe serait fourni par Visionox et pourrait être livré avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

En outre, il laisse entendre que le travail sur le deuxième smartphone pliable de Xiaomi est conforme aux précédentes projections et que le smartphone pourrait être lancé au 4e trimestre de cette année en Chine . Ce smartphone ultramoderne pourrait être équipé du processeur phare Snapdragon 888, d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et d’un capteur de 108 mégapixels.