La fuite du Google Pixel 6 confirme une nouvelle direction de design

Le Pixel 6 de Google représente une toute nouvelle direction pour le design industriel de la gamme Pixel. Il semblerait que le smartphone qui représente les éléments les plus essentiels de l’expérience Android de Google n’a pas besoin d’être basique. Avec les fuites que nous voyons maintenant, il est clair que le Pixel 6 fera sortir l’expérience du smartphone de Google par une toute nouvelle porte.

L’image montrée dans la fuite de Ice Universe montre un Pixel 6 avec une sorte de barre en haut de la coque arrière. Ce dernier loge la matrice de caméras de l’appareil. Alors que les caméras sur les smartphones sont passées d’un objectif unique à plusieurs objectifs, la matrice de la caméra orientée vers l’arrière est passée d’un cercle à un îlot.

Maintenant, avec le Pixel 6, cet îlot s’étend sur toute la longueur du smartphone.

Les précédentes rumeurs étaient que le smartphone aurait une épaisseur de 8,9 mm et que la bosse de la caméra serait de 11,8 mm. Le rendu des boîtiers suivants semble suivre son design avec une grande encoche où sont placés ses éléments de caméra.

Le Pixel 6 sera probablement publié dans plus d’une configuration, probablement en tant que Pixel 6 et Pixel 6 Pro, ou Max, ou XL. Le boîtier qui a fuité ces derniers jours montre des espaces pour un seul trou de microphone en haut du téléphone, des touches d’alimentation et de volume à droite, deux réseaux de haut-parleurs en bas, et un espace pour un port USB-C.

Un lancement fin septembre ou début octobre

En bas à droite, il s’agit probablement d’un ajout du fabricant de l’étui — un endroit où l’utilisateur peut faire passer une boucle d’attache qui pourrait s’adapter à son poignet, etc. La clarté de l’étui indique aussi probablement la connaissance du fabricant de la beauté du ou des schémas de couleurs du téléphone.

La famille d’appareils Pixel 6 sera probablement lancée en même temps, fin septembre ou début octobre 2021.