Microsoft lance un autre teaser autour de Windows 11

Windows 11 a entièrement fuité sur la toile, mais cela n’a pas empêché Microsoft d’aller de l’avant avec ses bandes-annonces. Dans un nouveau tweet pour rappeler aux fans de Windows son prochain Microsoft Event, il vient de lâcher une autre bande-annonce pour Windows 11.

Le nouveau teaser est une courte vidéo de 10 secondes, mais il y a suffisamment de choses à parler. Le visage du mannequin est baigné d’un éclairage bleu, la même nuance de bleu que celle qui apparaît sur l’image d’arrière-plan de Windows 11 qui a fait l’objet d’une fuite. Il y a également un gros plan de l’oreille du modèle, ce qui semble renforcer une précédente vidéo de teasing, qui fait allusion à un nouveau son de démarrage pour Windows 11.

The Microsoft Event is getting closer. Join us on June 24th at 11 am ET. Set a reminder 👉 https://t.co/CFxi6l6BZj pic.twitter.com/VrnJDORIGn — Windows (@Windows) June 21, 2021

Bien qu’une version de Windows 11 ait déjà fait l’objet d’une fuite, présentant une refonte totale de l’interface utilisateur de Windows afin qu’elle rappelle légèrement macOS, il est tout à fait possible que de nombreux éléments du prochain système d’exploitation aient été modifiés depuis. Cela signifie que Microsoft pourrait encore avoir quelques surprises dans ses cartons.

Après un tour rapide de Windows 11, on constate une refonte totale de l’interface utilisateur de Windows. Il y a une image d’arrière-plan minimaliste et une nouvelle barre des tâches dont les icônes semblent être centrées par défaut, tandis que le Microsoft Store semble avoir un look un peu plus propre et moins encombré.

Et, tout semble indiquer que Microsoft s’est inspirée de macOS d’Apple.

Justifier la nouvelle version

Néanmoins, cette version qui a fait l’objet d’une fuite est probablement une version antérieure, ce qui pourrait signifier que Microsoft a apporté de nombreux changements depuis lors. Nous pourrions voir quelque chose lié à l’audio qui est beaucoup plus grand que de nouveaux sons à en juger par cette nouvelle bande-annonce, ou peut-être davantage de mises à jour pour améliorer l’expérience utilisateur sur les écrans tactiles et les configurations multi-moniteurs.

Quelles que soient ces nouvelles mises à jour, Microsoft devra justifier l’arrivé d’un nouvel OS au lieu de simplement déployer une autre mise à jour de Windows 10. Quoi qu’il en soit, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps puisque l’événement Microsoft n’est que dans quelques jours, le 24 juin. .