Le Pixel 6 aura une recharge plus rapide, et un meilleur Pixel Stand

Que ce soit avec ou sans fil, le Google Pixel 5 ne se charge pas particulièrement vite, mais cela pourrait changer avec le Pixel 6, car il y a des preuves qu’un nouveau chargeur sans fil est en préparation. La recharge sans fil peut sembler magique, mais elle n’est pas sans inconvénients. En plus d’un placement quasi parfait, elle ne peut pas non plus rivaliser avec les vitesses de charge filaire.

Une charge sans fil plus rapide nécessite une plus grande puissance de sortie qui, à son tour, produit de la chaleur que votre charge filaire standard. Des garanties doivent être mises en place pour prendre en charge une charge sans fil plus rapide et, si cette dernière découverte se concrétise bientôt, le Pixel 6 sera accompagné d’un chargeur sans fil Pixel Stand plus rapide qui a exactement cela.

Il n’était pas vraiment surprenant que Google sorte son propre chargeur sans fil, qui est surnommé, bien sûr, le Pixel Stand. Au moment de son lancement en 2018, c’était l’un des rares chargeurs sans fil à supporter une sortie de 10 W et le seul qui fonctionnait avec les propres appareils Pixel de Google. Bien que le Pixel Stand, ou plutôt un smartphone Pixel lorsqu’il utilise le Pixel Stand, ait gagné quelques fonctionnalités depuis lors, l’accessoire lui-même n’a pas connu de mise à niveau propre.

Le Pixel 6 pourrait changer cet état de fait et faire ses débuts avec un nouveau Pixel Stand. Une partie de cela peut être due à la conception non conventionnelle du smartphone, mais surtout parce qu’il pourrait avoir besoin de plus de jus à un rythme plus rapide. Il y avait des indices dans les previews et les versions bêtas d’Android 12 qu’un tel nouveau Pixel Stand est attendu, mais jusqu’à présent, sa sortie réelle est encore inconnue.

Cependant, 9to5Google suggère qu’il sera au moins plus puissant que le premier Pixel Stand. La preuve est en fait indirecte et se trouve dans l’existence probable de ventilateurs dans le chargeur sans fil. Le Pixel Stand actuel n’en a pas parce qu’il n’en avait pas besoin à sa puissance de 10 W. Cependant, vous avez besoin de ventilateurs si vous avez besoin de garder les choses au frais en toute sécurité malgré l’augmentation de la puissance.

Un lancement courant octobre ?

Les ventilateurs eux-mêmes sont en fait intéressants parce qu’ils peuvent ajuster automatiquement leurs vitesses pour réduire les niveaux de bruit en fonction de la situation.

Bien sûr, la capacité du Pixel Stand à se charger plus rapidement laisse entrevoir que le Pixel 6 lui-même sera capable de se charger sans fil plus rapidement. En dehors de ces indices indirects, il n’est pas encore clair à quoi ressemblera le nouveau Pixel Stand ou quand il sera lancé – tout comme le Pixel 6. Espérons qu’il permettra vraiment au smartphone de se charger plus rapidement aussi, car la gamme Pixel est bien derrière les gens comme OnePlus et Xiaomi sur ce front.