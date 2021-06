Galaxy S22 et S22+ : des écrans plus petits, et du plastique à l’arrière

Samsung va peut-être miser davantage sur le plastique avec la série Galaxy S22

Selon une source proche du fabricant Samsung, les écrans des Samsung Galaxy S22 et S22+ diminueront par rapport au Galaxy S21, tandis que le Galaxy S22 Ultra sera juste un peu plus grand que son prédécesseur. Sur Twitter, Mauri QHD a reçu de sa source les tailles des diagonales d’écran des smartphones Galaxy attendus en 2022. Par rapport à la gamme Galaxy S21, les Galaxy S22 et S22+ pourraient passer respectivement de 6,2 pouces (157 mm) à 6,05 pouces (154 mm) et de 6,7 pouces (170 mm) à 6,55 pouces (166 mm). Pendant ce temps, le Galaxy S22 Ultra pourrait passer de 6,8 pouces à 6,81 pouces. Ce 0,01 pouce ou 0,25 mm supplémentaire, presque imperceptible à l’œil humain, permet à Samsung de se vanter que son nouveau smartphone est plus grand, mais ne devrait pas changer beaucoup l’expérience par rapport au grand flagship de l’année dernière. Mauri affirme également que « seul le modèle Ultra est LTPO », faisant référence à la technologie d’oxyde polycristallin à basse température conçue pour supporter des taux de rafraîchissement variables sans trop épuiser la batterie. Cette année, seul le Galaxy S21 Ultra était doté de la technologie LTPO et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et cette tendance pourrait se poursuivre avec la gamme Galaxy S22. Galaxy S22 6,06″

Only Ultra is LTPO from my source Hades (7/8 correct) pic.twitter.com/Rfbd4VSdT7 – Mauri QHD (@MauriQHD) June 11, 2021 À titre de comparaison, la dernière rumeur concernant l’iPhone 13 suggère que deux nouveaux iPhone seront équipés de panneaux LTPO se vanter d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Nous verrons comment cela affecte le prix, les performances et l’autonomie de la batterie en comparant les deux marques les plus vendues sur le marché du mobile. Uniquement du verre pour le modèle « Ultra » Une autre source interne possible, repérée aujourd’hui par SamMobile, affirme que Samsung envisage de n’ajouter qu’un dos en verre au Galaxy S22 Ultra. Cela signifie qu’en plus de sa nouvelle taille d’écran, le Galaxy S22+ perdra l’élégant dos en verre du S21+ en faveur d’une coque polycarbonate « Glasstic » de Samsung. Beaucoup de gens préfèrent les smartphones avec une coque arrière en plastique parce qu’ils ont tendance à mieux résister aux chutes que les coques en verre plus sophistiquées. Quoiqu’il en soit, et peu importe votre préférence, on peut dire que le Galaxy S22 Ultra va grandement se démarquer des deux autres smartphones Galaxy. Nous avons également entendu que le Galaxy S22 Ultra (et seulement le Ultra) pourrait avoir un capteur de caméra de 200 mégapixels et un zoom optique continu.