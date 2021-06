Rassurez-vous, dans Windows 11 vous pourrez revenir à l’ancien menu Démarrer de Windows 10

Microsoft se prépare à annoncer Windows 11, et il est fort probable que l’événement du 24 juin nous donne un aperçu de ce que le nouveau système d’exploitation devrait apporter au monde entier. Mais une version qui a fuité sur le Web plus tôt dans la semaine fait déjà cela, car elle peut facilement être installée dans une machine virtuelle pour avoir un aperçu de certains des changements sur lesquels Microsoft a travaillé pour Windows 11.

Et, Internet bourdonne d’opinions et de découvertes sur cette prétendue fuite de la version de Windows 11 et sur les fonctionnalités que la prochaine version de Windows apportera ou délaissera.

Sans surprise, une grande partie de l’attention s’est portée sur la version de Windows 11 du menu Démarrer et de la barre des tâches comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus. Il n’est pas non plus surprenant de constater que certains pestent déjà contre ces changements. Ils ne sont peut-être pas fans du menu Démarrer de Windows 10, mais ils n’ont peut-être pas d’autre choix que d’y revenir, ce que Windows 11 leur permettra apparemment de faire.

L’un des points forts de la fuite de Windows 11 n’a pas vraiment été une surprise. Il y a déjà eu des rumeurs selon lesquelles Windows 10 adopterait ce qui aurait été le menu de démarrage de Windows 10X, désormais abandonné. Si différent du menu de gauche que Windows supporte depuis des décennies, cela mettait le lanceur d’applications et la recommandation en avant et au centre.

Il utilise un nouveau look simplifié avec des icônes affichées dans une grille et sans Live Tiles (tuiles animées). La partie inférieure du menu Démarrer est utilisée pour les fichiers et les applications recommandés, tandis que les options d’alimentation sont déplacées dans le coin inférieur droit pour éteindre ou redémarrer facilement le système.

Changer les habitudes

Tout comme lorsque Microsoft a modifié les choses dans Windows 8, puis dans Windows 10, les utilisateurs qui sont ancrés dans leurs habitudes trouvent ces changements dérangeants et perturbants, avant même que la fonctionnalité ait été officiellement confirmée. Heureusement pour eux, un utilisateur expérimenté, un MVP de Microsoft, révèle un moyen de ramener l’ancienne version de Windows 10 du menu Démarrer dans Windows 11.

For outraged folks, you can change the Taskbar alignment too. pic.twitter.com/8YZIXRoMAc —Rafael Rivera (@WithinRafael) June 15, 2021

Cette méthode nécessite de bricoler la base de données du registre de Windows, ce qui n’est pas pour les âmes sensibles. Cependant, une fois cette opération effectuée, vous pourrez retrouver la barre des tâches sur la gauche, comme sous Windows 10.

Ceux qui s’inquiètent d’autres grands changements dans Windows 11 peuvent être rassurés, la première version qui circule sur la toile ne montre rien de perturbant. Il va sans dire que la conception du menu Démarrer pourrait être encore affinée d’ici à ce que Windows 11 voie le jour, des informations supplémentaires devant être partagées par Microsoft le 24 juin.