Razer fabrique un robot nettoyeur d’océan basé sur l’IA et alimenté par l’énergie solaire

La quantité croissante de déchets plastiques dans les océans n’est pas une nouveauté dans le monde d’aujourd’hui. Chaque année, selon les rapports, les océans et les mers du monde entier se remplissent de 11 millions de tonnes de déchets plastiques. Face à ce problème mondial et pour empêcher l’accumulation de déchets plastiques dans les plans d’eau naturels, Razer a annoncé un partenariat avec Clearbot pour développer un drone aquatique qui collectera les déchets plastiques dans l’océan et les recyclera.

Pour information, Clearbot a développé des robots pour nettoyer les océans et les mers afin d’atteindre son objectif de retirer 100 tonnes de déchets d’ici 2022. Aujourd’hui, grâce à la collaboration avec Razer, un nom populaire dans l’industrie du jeu, Clearbot vise à développer et à fabriquer des robots plus évolutifs et commercialisables pour nettoyer les eaux.

Les deux entreprises travaillent depuis plusieurs mois à la mise au point d’un drone spécial pour le nettoyage des plans d’eau. Razer a récemment fait cette annonce à l’occasion de la Journée mondiale des océans. Vous pouvez consulter la vidéo d’annonce officielle de l’entreprise juste en dessous.

Selon Clearbot, le robot nettoyeur d’océans s’appuiera sur une caméra embarquée et sur les technologies Vision AI pour détecter les déchets dans les plans d’eau. Après la détection, le robot ramassera les déchets et les ramènera sur le rivage. De plus, Razer travaillera également avec d’autres organisations de recyclage pour transformer les déchets collectés en matériaux recyclés.

En outre, le robot de Razer et Clearbot collectera également des données cruciales sur la pollution des océans tout en effectuant son travail de nettoyage. Le robot de nettoyage des océans sera capable de collecter jusqu’à 1000 Go de données sur la pollution croissante des océans afin d’aider les recherches futures.

Alimenter par l’énergie solaire

Le robot Razer x Clearbot sera capable de naviguer seul dans les océans et les mers grâce à ses capacités d’intelligence artificielle embarquée. Et, il pourra accomplir toutes ces tâches sans contribuer davantage à la pollution existante, car le véhicule robotique sera entièrement alimenté par l’énergie solaire.

Pour ce qui est de savoir quand Razer et Clearbot déploieront le nettoyeur d’océan dans le monde réel, rien n’a encore été dit à ce sujet. Cependant, il est toujours passionnant de voir des entreprises se mobiliser pour rendre le monde meilleur pour les générations futures.