La Mobvoi TicWatch Pro 3 pourrait faire l’objet d’une mise à niveau majeure de Wear OS

L’enthousiasme suscité par la prochaine version de Wear OS, fruit d’une collaboration entre Google, Fitbit et Samsung, a été partiellement atténué par l’incertitude quant aux smartwatches qui recevront effectivement la mise à jour. Contrairement aux smartphones, les mises à jour pour les smartwatches ressemblent aux premiers jours d’Android où les constructeurs dictent quels modèles reçoivent des mises à jour et lesquels restent bloqués avec leur OS actuel.

Il semble que très peu de fabricants de smartwatches soient prêts à s’engager à pousser la mise à jour pour les smartwatches existantes, du moins à l’exception de Mobvoi qui pourrait mettre à jour sa dernière TicWatch Pro 3 plus tard cette année lorsque la mise à jour Wear OS sortira.

D’une part, il est compréhensible qu’un logiciel plus récent avec de nouvelles fonctionnalités puisse nécessiter un matériel plus récent. Si l’on considère que la plupart des smartwatches Wear OS fonctionnent aujourd’hui sur un processeur Snapdragon Wear 3100 de Qualcomm vieux de 3 ans, qui était lui-même une mise à niveau mineure par rapport à un Snapdragon Wear 2100 de 2016, il semble encore plus probable que ces smartwatches ne seront pas en mesure de gérer la nouvelle charge que le logiciel plus avancé lui imposera.

D’autre part, cela ne semble pas non plus très bon pour une catégorie d’accessoires qui sont censés durer beaucoup plus longtemps que les smartphones. Ces smartwatches sont également fabriquées pour la plupart par des marques de mode qui n’ont pas vraiment été impliquées directement dans le marché de la technologie mobile avant l’arrivée des wearables. En d’autres termes, la capacité de ces fabricants de smartwatches à offrir un support à leurs produits au-delà d’une seule version de l’OS est maintenant remise en question.

Fossil, par exemple, a déjà confirmé que ses anciennes smartwatches ne recevront pas la mise à jour et qu’il faudra acheter son prochain modèle premium pour découvrir le nouveau Wear OS. Heureusement, les propriétaires de la montre phare actuelle de Mobvoi peuvent respirer un peu plus facilement en sachant que la société ne prévoit pas de les abandonner si tôt. Selon un représentant du client, au moins la TicWatch Pro 3 obtiendra ce qui a été appelé “Wear OS 3.0”.

Les composants pour la mise à jour

Mais là encore, la TicWacth Pro 3 est déjà une exception puisqu’elle est la seule à fonctionner sur la dernière plateforme Snapdragon Wear 4100, ce qui signifie qu’elle dispose probablement déjà du matériel nécessaire. La déclaration provient également du service clientèle qui n’est peut-être pas tout à fait au courant des plans de l’entreprise. Malheureusement, même si Mobvoi s’en sort, ce ne sera pas la même histoire pour ses autres smartwatches, dont beaucoup n’ont même pas reçu les dernières mises à jour mineures de Wear OS.

Si la réponse de l’équipe d’assistance de Mobvoi est exacte, il s’agirait alors du premier fabricant de matériel à confirmer qu’une smartwatch existante peut exécuter le système d’exploitation unifié qui verra Wear OS fusionné avec le système d’exploitation Tizen de Samsung et mettra également en jeu les fonctions de suivi de la condition physique de Fitbit.