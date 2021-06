iFixit a démonté le nouvel écran Mini LED de l’iPad Pro M1

Confirmant des mois de rumeurs et de spéculations, Apple a finalement lancé un nouvel iPad Pro avec deux changements plutôt significatifs. Son passage à une puce Apple M1 brouille davantage les frontières entre l’iPad Pro et les MacBook, mais son nouvel écran Mini LED est la véritable star du spectacle. Mais ce n’est pas toujours en bien, car certains ne semblent pas convaincus par le résultat final de cette technologie plus coûteuse. Cependant, sur un aspect purement technique, l’évaluation initiale du démontage de l’iPad Pro M1 de 12,9 pouces par iFixit s’avère au moins plus intéressante.

En effet, une vidéo de démontage de iFixit nous permet de voir de près l’impressionnante nouvelle technologie d’affichage Liquid Retina XDR, ainsi qu’une leçon rapide expliquant le fonctionnement des rétroéclairages LED (et pourquoi le nouvel écran de l’iPad Pro est si beau).

Comme pour les modèles plus anciens, faire levier pour ouvrir le nouvel iPad Pro de 12,9 pouces nécessite une main douce et un peu de chaleur. Apple n’a pas tellement changé la disposition intérieure de l’iPad Pro, malgré la nouvelle puce M1 et la nouvelle caméra frontale ultra-large alimentée par l’IA.

Mais, le nouvel écran Mini LED (Apple l’appelle « XDR Display ») marque un grand changement par rapport aux panneaux Liquid Retina de la société. Alors que les autres iPad sont rétroéclairés par une seule rangée de LED, le nouvel iPad Pro de 12,9 pouces dispose de 10 384 rétroéclairages LED répartis en 2 596 zones de gradation.

Ces LED incroyablement petites peuvent ajuster leur luminosité en fonction du contenu à l’écran, offrant les noirs profonds et le contraste élevé qui sont généralement associés aux panneaux OLED.

Mieux que l’OLED ?

Alors pourquoi Apple utilise-t-elle un écran Mini LED au lieu d’un écran OLED ? Pour faire simple, les panneaux LCD sont toujours plus lumineux que les panneaux OLED, et ils sont beaucoup moins susceptibles de connaître l’effet burn-in — une brulure d’écran est une décoloration visible ou dédoublée d’une image précédente. Un écran lumineux permet aux utilisateurs de l’iPad Pro de regarder des vidéos YouTube ou d’écrire des romans à l’extérieur en pleine journée — une tâche facilitée par les capacités 5G du nouvel iPad Pro.

Pour plus d’informations sur le nouvel écran de l’iPad Pro, consultez la vidéo de démontage d’iFixit !