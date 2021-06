La référence à Windows Sun Valley apparaît dans un document de Microsoft

En théorie, l’événement du 24 juin pourrait être le témoin de la première avant-première publique de la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 prévue en septembre et dont le nom de code est actuellement Sun Valley. Des personnes familières avec le sujet ont déclaré à plusieurs reprises que Sun Valley devrait être une mise à jour massive qui comprendra des améliorations dans tous les domaines clés, tels que les fonctionnalités et l’interface utilisateur.

