Le Surface Duo 2 de Microsoft pourrait être lancé en septembre ou octobre

Microsoft a pris le monde par surprise lorsqu’elle a annoncé un appareil Android, mais maintenant que la société a déjà confirmé qu’elle s’engage pleinement dans le matériel fonctionnant avec le système d’exploitation de Google, il est logique de s’attendre à ce qu’un nouveau modèle soit lancé dès cette année.

Et selon un récent rapport, le très attendu Surface Duo 2 arrivera effectivement cette année, le géant du logiciel basé à Redmond prévoyant de dévoiler ce modèle de nouvelle génération en septembre ou octobre.

Alors que Microsoft lançant le Surface Duo 2 en septembre pourrait être une tentative de voler la vedette à Apple puisque c’est le mois où la firme de Cupertino dévoile ses nouveaux iPhone, il y a plus de chance de voir le nouvel appareil Android sortir en octobre. Mais pour l’instant, Microsoft est restée complètement discrète, d’autant que les plans peuvent changer du jour au lendemain si quelque chose ne va pas.

Le Surface Duo 2 pourrait combler toutes les lacunes du premier modèle, y compris le matériel d’ancienne génération. Par conséquent, attendez-vous à ce que le Surface Duo 2 soit équipé du dernier processeur haut de gamme Snapdragon 888 de Qualcomm. En toute logique, on peut s’attendre à la 5G, et la fuite fait également allusion au support NFC pour les fonctionnalités de tap-to-pay. Vous aurez également un système de caméra beaucoup plus performant. Au lieu de l’unique caméra de 11 mégapixels de l’ancien modèle, le Surface Duo 2 comprendrait un ensemble de capteurs photo externes (avec une bosse) pour prendre de meilleures photos.

Le design de base du Surface Duo sera apparemment repris par le Duo 2 avec quelques modifications. Vous verrez des écrans « légèrement plus grands » dans le même rapport d’aspect, mais avec des coins arrondis et des bords plus fins. En d’autres termes, il devrait davantage ressembler à un smartphone moderne plutôt qu’à un vestige de 2019. Cependant, la forme et la taille générales resteraient les mêmes.

À venir en octobre

Et, la source citée indique que l’appareil pourrait fonctionner sous Android 11 dès sa sortie de l’emballage. Cela pourrait être décevant pour ceux qui voulaient une expérience Android de dernière génération, mais il semble que Microsoft veut simplement s’assurer que tout fonctionne comme prévu d’un point de vue logiciel.

Google devrait dévoiler Android 12 en été, donc en octobre, lorsque Microsoft pourrait annoncer le Surface Duo 2, le lancer avec Android 11 pourrait avoir peu de sens pour le moment. Mais il est assez clair que Microsoft veut simplement la meilleure stabilité pour son appareil, et qu’Android 12 sera ensuite proposé comme une mise à jour lorsque tout sera entièrement testé.

Le Surface Duo continuera à être un appareil à double écran, et le nom de code interne est « Zeta ».