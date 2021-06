Les rendus du Honor 50 ressemblent étrangement au Huawei P50

Lors de l’événement de lancement de HarmonyOS le 2 juin, Huawei a présenté son prochain flagship, nous donnant notre premier aperçu du Huawei P50. Quelques jours plus tard, des images du Honor 50 ont été divulguées et, comme vous le voyez, elles sont grandement analogues.

Ces images proviennent de GSMArena, et montrent l’arrière du Honor 50 et 50 Pro (enfin, nous prenons au mot GSMArena pour cela, parce que les deux rendus sont identiques à part la couleur). Il n’est pas clair quelle est la source de ces rendus, donc prenez-les avec des pincettes.

L’image officielle du Huawei P50 et le rendu non officiel du Honor 50 montrent tous deux une conception analogue. Les caméras arrière sont toutes logées dans deux grands cercles verticaux, la série Honor 50 présentant un grand objectif dans le cercle supérieur et deux dans le cercle inférieur, et le Huawei montrant trois objectifs dans le cercle supérieur et un dans le cercle inférieur (bien que certains spéculent qu’il s’agit du P50 Pro+, avec moins de caméras dans les modèles standard).

Honor 50 Pro Honor 50

Il est difficile de nier qu’il y a de fortes similitudes entre les smartphones représentés sur ces images, et c’est assez bizarre, car on aurait pu penser que Huawei et Honor ne se remettraient jamais ensemble.

Honor était une sous-marque de Huawei, jusqu’en décembre 2020, date à laquelle elle a été vendue à un conglomérat chinois. La série Honor 50 devrait être le premier fleuron de la société depuis qu’elle a commencé à faire cavalier seul.

Spécifications post-rupture

Avant la séparation, Honor et Huawei proposaient souvent des produits assez analogues (bien que souvent avec quelques différences). À l’époque, il aurait été compréhensible que ces deux smartphones aient le même design. Maintenant, c’est un peu bizarre.

Peut-être que les cercles verticaux sont l’avenir du design des smartphones, et que Huawei et Honor l’utilisent en même temps n’est qu’une coïncidence.

Espérons que lorsque nous en saurons plus sur ces smartphones, il y aura des différences plus importantes entre eux.